Livre de suspensão, Machuca será novamente emprestado pelo Fortaleza ao Vélez

Foto: Divulgação/Vélez Machuca entrou em três partidas e ainda não conseguiu contribuir com gols ou assistências

Após ter sua suspensão de um ano dada pela Fifa revogada pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), o atacante Machuca, do Fortaleza, não será aproveitado pelo clube. Conforme apurou o Esportes O POVO, o jogador argentino, que tem contrato com o Leão do Pici até o final de 2027, será novamente emprestado ao Vélez Sarsfield, da Argentina.

O movimento é igual ao do início de 2025, quando o Tricolor também cedeu o atacante para o time argentino. Naquela ocasião, o molde do negócio envolveu uma compensação financeira de 250 mil dólares, equivalente a R$ 1,5 milhão na cotação da época, com opção de compra fixado no contrato de US$ 2,5 milhões — ou seja, R$ 15,2 milhões.

No acordo atual, o Esportes O POVO apurou que existe uma opção de compra, mas com valor inferior ao do primeiro empréstimo. Na primeira passagem de Machuca pelo Vélez, o atacante de 26 anos participou de 24 jogos, recorte em que contribuiu com um gol e uma assistência. No segundo semestre de 2025, vale ressaltar, o atleta foi suspenso por um ano pela Fifa.

A punição ocorreu após a entidade alegar que Machuca e outros seis jogadores tinham falsificado documentos para se naturalizar e jogar na seleção da Malásia. Diante disso, o Vélez Sarsfield tentou, na época, antecipar o fim do empréstimo de Machuca, mas o Fortaleza não aceitou — o contrato do jogador com o Leão, inclusive, estava suspenso.

Na segunda-feira passada, 26, o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) decidiu a favor do atleta argentino e concedeu, com efeito imediato, a permissão para que ele volte a atuar profissionalmente no futebol, revogando assim a decisão imposta pela Fifa.

Contratado pelo time cearense em julho de 2023, após acordo com o Unión de Santa Fe, da Argentina, Machuca atuou em 65 jogos pelo Fortaleza, somando seis gols e cinco assistências em duas temporadas.



Para confirmar a contratação de Machuca em 2023, o Fortaleza desembolsou US$ 2,5 milhões, equivalente a R$ 11,7 milhões na cotação da época. O valor foi referente a 50% dos direitos econômicos do jogador. (Com informações de Afonso Ribeiro)