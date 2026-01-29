Com gol de Zanotti, Corinthians vence Gotham FC e chega à final do Mundial Feminino

Foto: Adrian Dennis / AFP As companheiras do Corinthians comemoram o primeiro gol marcado pela número 10 do Corinthians, Gabi Zanotti (embaixo à direita), durante a partida de futebol da semifinal da Copa dos Campeões Femininos da FIFA entre Gotham FC e Corinthians no Estádio Comunitário Gtech em Londres, em 28 de janeiro de 2026

Hegemônico no futebol feminino nacional, o Corinthians escreveu mais um capítulo marcante de sua história ao garantir vaga na final do primeiro Mundial de Clubes. As Brabas derrotaram o Gotham FC, dos Estados Unidos, por 1 a 0 nesta quarta-feira, 28, pela semifinal disputada no Gtech Community Stadium, em Brentford, na Inglaterra.

Na decisão, o Corinthians terá pela frente o Arsenal, atual campeão da Champions League feminina, que assegurou a outra vaga na final ao aplicar uma goleada por 6 a 0 sobre o Asfar, do Marrocos, na semifinal. A equipe inglesa chega embalada por uma atuação dominante, com amplo controle da partida e superioridade técnica, o que projeta um confronto de alto nível entre duas potências do futebol feminino.

O confronto entre as Brabas e o Gotham — atual campeão da Concachampions feminina e da Liga dos EUA — foi um jogo de poucas chances claras, mas de alta intensidade tática. O gol que decidiu a partida saiu apenas aos 37 minutos do segundo tempo, em jogada trabalhada por dupla da seleção brasileira: cruzamento da lateral encontrou a capitã Gabi Zanotti, que dominou e finalizou, colocando o Timão na frente do placar.

Desde os primeiros minutos, o Gotham FC — cujo nome homenageia a cidade do Batman, nos quadros da DC — tentou impor seu ritmo de jogo, com maior posse de bola e pressão constante no campo ofensivo. Apesar disso, o Corinthians respondeu com transições rápidas. A defesa alvinegra mostrou efetividade ao neutralizar as aproximações mais perigosas do adversário.

O jogo seguiu aberto até os instantes finais, com o Gotham buscando o empate e lançando bolas na área nos acréscimos, mas o Corinthians manteve a postura segura. A resistência tática, combinada à leitura do momento certo de ataque, foi decisiva para assegurar a vitória e o passaporte à decisão do Mundial, criado pela Fifa em 2025 e cuja primeira edição acontece neste início de ano.

A campanha corintiana também reforça um movimento mais amplo no futebol feminino — o de clubes sul-americanos consolidando presença entre os melhores do mundo. A evolução técnica e tática do time paulista nos últimos anos.

A grande decisão da Copa do Mundo feminina será disputada em partida única, no domingo, 1, às 15 horas, no Emirates Stadium, em Londres (Inglaterra), palco que receberá o confronto entre Corinthians e Arsenal. Diante de um adversário que chega embalado por uma goleada na semifinal e atuará em seu país, o time brasileiro terá o desafio de decidir o título em jogo direto, formato que acentua o peso de cada detalhe e exige precisão máxima.

A final marcará ainda a definição do primeiro campeão do torneio intercontinental feminino organizado pela Fifa neste novo modelo, reforçando um momento histórico para a modalidade. Curiosamente, foi o Corinthians o primeiro campeão intercontinental de um novo formato no masculino: em 2000, o time bateu o Vasco na decisão do Mundial disputado no Brasil.

No feminino, o Corinthians acumula resultados significativos. O time é hexacampeão da Libertadores, tendo vencidos as três edições mais recentes. É ainda heptacampeão brasileiro, com seis títulos consecutivos completados na temporada passada.

Corinthians 1x0 Gotham FC

Corinthians

4-3-3: Lelê; Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Leticia Teles, Tamires; Ana Vitória (Jhonson), Duda Sampaio e Andressa Alves (Dayana Rodríguez); Jaqueline (Vic Albuquerque), Belén Aquino (Ivana Fuso) e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato

Gotham FC

4-3-3: Ann-Katrin Berger; Jeadyn Shaw, Bruninha (Mandy Freeman), Lily Reale e Emily Sonnett; Jealin Howell (Sofia Cook), Savannah Mccaskill e Rose Lavaelle (Khyah Harper); Gabi Portilho (Katie Stengel), Midge Purce e Jess Carter (Sarah Schupansky). Técnico: Juan Carlos Amoros



Local: Gtech Community Stadium, Londres, Inglaterra

Data: 28/1/2026

Árbitro: Tess Olofsson

Assistentes: Almira Spahic e Monica Brun Løkkeberg

Árbitro de vídeo: Dennis Johan Higler

Gol: Gabi Zanotti (Corinthians)

Cartões amarelos: Tamires, Ana Vitória e Andressa Alves (Corinthians); Jealin Howell e Savannah Mccaskill (Gotham FC)

Cartão vermelho: Brenno Basso - Auxiliar-técnico (Corinthians)