Embalado em 2026, Ceará chega a 24 jogos de invencibilidade no Campeonato Cearense

Foto: Nayana Melo/Especial para O Povo FORTALEZA-CE, BRASIL, 25-01-2026: Jogo entre Ferroviário 1 x 5 Ceará no Estádio Presidente Vargas (PV) pelo Campeonato Cearense 2026. Jogadores do Ceará comemoram gol contra o Ferroviário. (Foto: Nayana Melo/Especial para O Povo)

Embalado no Campeonato Cearense após uma imponente goleada no Clássico da Paz contra o Ferroviário, o Ceará ostenta um longo período de invencibilidade no torneio. Atual bicampeão, o Alvinegro de Porangabuçu tem 24 partidas sem derrotas no Manjadinho, façanha construída no recorte entre as edições de 2023 e a atual.

A boa sequência do Vovô começou no Estadual de 2023. Naquele ano, o Ceará chegou à decisão com uma campanha marcada por cinco vitórias e dois empates, invencibilidade que foi quebrada diante do Fortaleza, no primeiro jogo da final. No duelo da volta, as equipes empataram por 2 a 2, resultado que garantiu o título ao rival.

Após aquela temporada, o Vovô tornou-se imbatível no Campeonato Cearense. Em 2024, o clube emplacou, em nove jogos, quatro vitórias e cinco empates. Na decisão, em um novo Clássico-Rei diante do Fortaleza, o Alvinegro empatou com o Tricolor nas partidas de ida e volta, mas se consagrou campeão nas penalidades, encerrando assim um jejum de cinco anos sem título do Manjadinho.

No ano passado, o Ceará voltou a ser soberano na competição, desta vez com uma campanha quase impecável. Dos nove confrontos que disputou, o Vovô venceu oito e empatou uma única vez, justamente com o Fortaleza, no segundo jogo da final — na ida, porém, a equipe de Porangabuçu havia vencido por 1 a 0, resultado que lhe garantiu a taça no placar agregado.

Agora, em 2026, o Alvinegro segue sem saber o que é perder no Campeonato Cearense. Na fase de grupos, o plantel comandado pelo técnico Mozart venceu três rivais — Floresta, Maranguape e Tirol — e empatou com o Iguatu. Na abertura da segunda fase, o Vovô aplicou uma acachapante goleada no Ferroviário, por 5 a 1.

Na próxima rodada, o Ceará encara o Horizonte, no estádio Presidente Vargas, em jogo que acontece no domingo, 1º de fevereiro, às 18 horas. A principal prova de fogo do Vovô neste ano, entretanto, acontecerá realmente no Clássico-Rei, marcado para o dia 8 de fevereiro: do lado alvinegro, o melhor ataque do certame; do lado tricolor, a defesa mais eficiente.

Para a partida, Mozart contará com dois jogadores inspirados: Vina e Matheus Araújo. Os dois meio-campistas assumiram papel de protagonistas em Porangabuçu na temporada e dividem a artilharia do Estadual, com três gols cada. Outros nomes, como o jovem zagueiro Pedro Gilmar, os atacantes Pedro Henrique — jogador com mais assistências do time — e Lucca, também figuram com destaque.

“A gente pensa no dia a dia. Buscamos dar o nosso melhor em todos os treinos, ajudar um ao outro e estar sempre querendo evoluir. No jogo do final de semana (contra o Horizonte), esperamos dar o nosso melhor para dar alegria à torcida”, destacou o zagueiro Júlio César, apresentado oficialmente pelo Ceará ontem.

Campanhas do Ceará no Manjadinho entre 2024 e 2026: