Fortaleza reformula completamente o departamento de futebol para 2026

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC CEO Pedro Martins capitaneia as mudanças no Pici

Cerca de 50 dias depois do rebaixamento para a Série B, o Fortaleza passou por mudanças em todas as áreas, do Conselho de Administração da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ao elenco de jogadores. Um dos setores impactados foi o departamento de futebol, totalmente reformulado para a temporada 2026.

Pedro Martins, novo CEO da SAF, é quem tem conduzido e definido as mexidas necessárias no departamento, levando em conta também a parte orçamentária. Outras áreas tiveram saídas de profissionais, como a comissão técnica e o departamento de análise de desempenho e mercado.

O carro-chefe do clube era composto por Marcelo Paz, CEO da SAF; Sérgio Papellin, diretor de futebol; Daniel de Paula Pessoa, gerente; Marcelo Boeck, assessor executivo; e Júlio Manso, supervisor. Ainda em dezembro, aconteceram quase todas as saídas, abrindo espaço para a chegada de novos profissionais.

Paz recebeu proposta para ser executivo de futebol do Corinthians e rumou para São Paulo, levando Júlio Manso. Daniel de Paula foi demitido, enquanto Papellin entregou o cargo e fechou com o Vitória. O único remanescente era Boeck, que participou da transição e do primeiro mês de trabalho do técnico Thiago Carpini e de Pedro Martins, mas foi desligado nessa segunda-feira, 26.

A atual formação do departamento de futebol do Tricolor tem Pedro Martins como CEO; Witor Bastos como gerente de mercado; Pedro Aguiar no cargo de gerente de operações; e Roberto Braga como gerente técnico. Martins chegou a afirmar, em sua apresentação, que pretendia contar com quatro gerentes no setor, o que indica que um novo profissional pode ser contratado para ocupar o posto de Boeck.

O CEO tem sido o responsável por conduzir as negociações do Leão no mercado da bola, tanto de chegadas quanto de saídas. Neste processo, há suporte de Witor Bastos, que, em alguns casos, faz a abordagem inicial e também aponta nomes de possíveis reforços, dentro das características definidas pela comissão técnica.

São raras as aparições em treinos em campo feitas por Pedro Martins, que tem utilizado grande parte do expediente, dentro da sala, no Centro de Excelência Alcides Santos, para costurar acordos de rescisões, empréstimos, vendas e contratações de atletas, em contato com os clubes interessados e com os representantes dos jogadores.

Os casos mais recentes foram os empréstimos de Machuca ao Vélez Sarsfield, da Argentina, e de Kauan Rodrigues ao Athletic-MG. Já Kuscevic tem negociação em andamento com o Vitória. Em paralelo, há uma mobilização por reforços para o elenco.

Pedro Aguiar, ex-Grêmio, é o responsável por cuidar da logística do Tricolor para jogos e treinos e também organizar a documentação dos jogadores, registrar contratados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e acompanhar quantidade de cartões e eventuais punições em tribunais desportivos, por exemplo.

Já Roberto Braga, anunciado na semana passada, que terá papel importante na transição e integração com as categorias de base, também tem tido atuação no futebol profissional, com maior proximidade da comissão técnica de Thiago Carpini.