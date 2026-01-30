Paquetá é recebido por torcida no aeroporto em chegada ao Flamengo: 'Quero muito jogar logo'

Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP Lucas Paquetá é favorito a convocação para a Copa do Mundo

O principal reforço do Flamengo para a temporada 2026, enfim, chegou em casa. Em meio a um clima de festa (cerca de 400 torcedores foram recebê-lo), Lucas Paquetá desembarcou no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 29, sob grande expectativa da torcida rubro-negra e deu entrevista no aeroporto,

"Felicidade enorme estar de volta. Sonhei muito com esse momento Tudo o que eu quero é desfrutar essa alegria de finalmente estar em casa. Quero ser feliz, dar alegria à Nação e dar o meu melhor", afirmou o jogador de 28 anos em entrevista à Flamengo TV.

Questionado sobre quando poderá estar em campo, ele foi direto ao ponto. "Eu sou muito ansioso. Não posso mentir. Quero muito jogar logo e estar com essa camisa em campo. Quero me divertir, ser feliz. Dar alegria à Nação é o que eu mais quero."

Solícito e com uma camisa regata de uma organizada do clube, Paquetá literalmente foi para a galera. O meio-campista atendeu os torcedores presentes, tirou selfies e vibrou bastante em meios aos funcionários do clube que faziam a sua segurança.

O Flamengo acertou a contratação de Lucas Paquetá nessa quarta-feira. O clube rubro-negro subiu a proposta para 42 milhões de euros, cerca de R$ 260 milhões, e fará o pagamento parcelado até 2028. Trata-se da contratação mais cara do futebol brasileiro — em cifras nominais, não ajustadas pela inflação —, ultrapassando a compra do ex-flamenguista Gerson pelo Cruzeiro, no início deste mês de janeiro, estipulada em 27 milhões de euros (R$ 187 milhões na cotação atual).

Revelado nas categorias de base do Flamengo, Paquetá vai assinar um contrato de cinco anos e chega ao time carioca para ser um importante opção para o setor de meio-campo ao lado de Pulgar, Jorginho e Arrascaeta.

Caso o atleta tenho o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira, 30, Paquetá pode reestrear pelo Flamengo já neste domingo, 1º de fevereiro, contra o Corinthians, na Supercopa do Brasil. O duelo contrapõe o campeão nacional (o time carioca) ao vencedor da Copa do Brasil (o paulista), no Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Após a derrota para o São Paulo por 2 a 1 nesta quarta-feira, no MorumBis, em sua estreia no Campeonato Brasileiro, o técnico Filipe Luís comentou sobre a chegada do atleta.

"É um jogador gigantesco. Uma contratação incrível. Repatriar um ídolo, um craque, por esse valor, quer dizer que o clube está num momento interno espetacular. O Paquetá vai aumentar ainda mais a qualidade desse elenco. É um jogador determinante. Estão todos na expectativa de que ele possa estar o mais rápido possível treinando", afirmou o treinador flamenguista.

TOP-10 DAS CONTRATAÇÕES MAIS CARAS DO BRASIL

1º - Lucas Paquetá (do West Ham-ING para o Flamengo): 42 milhões

2º - Gerson (do Zenit-RUS para o Cruzeiro): 27 milhões

3º - Vitor Roque (do Barcelona-ESP para o Palmeiras): 25,50 milhões

4º - Thiago Almada (do Atlanta United-EUA para o Botafogo): 24,15 milhões

5º - Danilo (do Nottingham Forest-ING para o Botafogo): 23 milhões

6º - Samuel Lino (do Atlético de Madrid-ESP para o Flamengo): 22 milhões

7º - Paulinho (do Atlético-MG para o Palmeiras): 18 milhões

8º - Carlos Alcaraz (do Southampton-ING para o Flamengo): 18 milhões

9º - Gabigol (da Internazionale- ITA para o Flamengo): 17,50 milhões

10º - Luiz Henrique (do Betis-ESP para o Botafogo): 16 milhões