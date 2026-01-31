Aberto da Austrália: Djokovic e Alcaraz vencem duelos épicos e farão final

Foto: IZHAR KHAN / AFP Djokovic venceu Sinner em 4h09min

O tenista sérvio Novak Djokovic se classificou para sua décima primeira final do Aberto da Austrália nesta sexta-feira, 30, ao derrotar o italiano Jannik Sinner em uma longa batalha com parciais de 3/6, 6/3, 4/6, 6/4 e 6/4.

Djoko, em busca de seu 25º título de Grand Slam, vai enfrentar o número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, na grande decisão de domingo.

Mais cedo, Alcaraz havia vencido o alemão Alexander Zverev (3º) em uma partida épica, também de cinco sets.

Com 38 anos e 255 dias de idade no domingo, Djokovic será o jogador mais velho a chegar à final em Melbourne. Nesta sexta-feira, ele venceu sua 103ª partida no Aberto da Austrália e ampliou seu recorde de maior número de jogos vencidos em torneios de Grand Slam para 402.

"É inacreditável", comentou Djokovic para o público que o aplaudia. "Jogamos por mais de quatro horas [4 horas e 9 minutos], já são quase duas da manhã... Isso me lembra a final de 2012 contra o Rafa [Nadal]", que ele venceu em cinco sets e que continua sendo a partida mais longa da história do torneio (5 horas e 53 minutos).

A primeira semifinal desta sexta-feira também foi repleta de momentos intensos, com o líder do ranking Alcaraz derrotando o alemão Alexander Zverev (3º) em cinco sets emocionantes, com parciais de 6/4, 7/6(5), 6/7(3), 6/7(4) e 7/5, em 5h27min.

Alcaraz derrotou Zverev em 5h27min Crédito: fotos IZHAR KHAN / AFP

O espanhol de 22 anos, que chegou a vomitar devido ao grande esforço, perdia o quinto set por 5 a 3, mas conseguiu uma reação impressionante.

Alcaraz é o jogador mais jovem da história a alcançar a final nos quatro torneios do Grand Slam. O Aberto da Austrália é justamente o único que falta no seu currículo.

Aos 22 anos e 272 dias de idade (no domingo, dia da final), ele superará o americano Jim Courier, que tinha 22 anos e 321 dias quando chegou à final de Wimbledon em 1993, completando assim sua participação em todas as quatro finais de Grand Slam.

"Hoje eu venci porque acreditei nas minhas capacidades. É preciso sempre acreditar. Fisicamente, posso dizer que esta foi uma das partidas mais exigentes que já joguei", declarou Alcaraz após a vitória.

"Já tinha estado numa situação assim antes, por isso sabia que tinha que colocar todo o coração na partida, lutar até a última bola. Estou muito orgulhoso de como lutei e de como virei o jogo", declarou Alcaraz.

Se conquistar o título, Alcaraz se tornará o jogador mais jovem da história a vencer todos os quatro torneios de Grand Slam (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open) e o mais jovem na Era Open (desde 1968) a conquistar sete títulos de Grand Slam, superando o sueco Björn Borg, que tinha 23 anos e 4 dias quando venceu seu sétimo título em Roland Garros em 1979.

A regularidade do tenista espanhol segue impressionando, com sua quarta final consecutiva de Grand Slam, a oitava da carreira.

"Estou feliz pela minha primeira final em Melbourne, é algo que busquei muito. São duas semanas fantásticas para mim, mas hoje quero ficar com o apoio do público, seu incentivo me levou para frente em cada ponto. Sou muito agradecido", completou. (AFP)



