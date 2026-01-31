Matheusinho desconversa sobre Fortaleza e exalta Ceará: "Desejo meu estar aqui"

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC O atacante Matheusinho foi apresentado oficialmente pelo Ceará

Apresentado oficialmente no Ceará, o atacante Matheusinho concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 30. Na ocasião, o jogador, questionado sobre o “Clássico-Rei” envolvendo sua contratação, desconversou sobre o interesse do Fortaleza e exaltou o Alvinegro, time pelo qual disse sempre ter tido vontade de vestir a camisa.

“Eu sempre tive a cabeça muito boa, e meus empresários sempre me ajudaram nisso. Nessa parte mais burocrática entre os clubes, eu não tive muito acesso, até porque eu não gosto. Mas quando surgiu a oportunidade e foi falado o nome do Ceará, sempre foi um desejo meu estar aqui. Sempre que surgiram oportunidades de negociar com o Ceará, eu ficava feliz”, comentou.

Matheusinho relembrou que o namoro entre ele e o Ceará era antigo. Em oportunidades anteriores, o atacante e seus empresários receberam sondagens do Alvinegro de Porangabuçu, mas as negociações não avançaram. Agora, com o acerto concretizado, o ex-Sport enfatizou ser o “momento certo” para a união entre as partes.

“Não deu certo nas últimas vezes, mas tive paciência e calma. Hoje foi o momento certo e estou aqui vestindo as cores do Ceará para voltarmos à elite, de onde ele nunca deveria ter saído. O que mais me motivou foi isso também: a torcida maravilhosa que o clube tem. Sempre que eu vinha jogar aqui, ficava impressionado com essa multidão”, contou.

Antes de ter a palavra, Matheusinho escutou Haroldo Martins, CEO de futebol do Ceará, ressaltar um aspecto importante de sua característica em campo: a versatilidade. Segundo o dirigente, o jogador tem a capacidade de atuar nas duas pontas e como meio-campista, algo importante para o técnico Mozart.

Matheusinho está em Fortaleza desde a metade de janeiro, período em que ficou trabalhando em Porangabuçu até ter sua situação com o Ceará regularizada. Mozart tem, nos recentes treinamentos, testado o atacante na equipe titular. A estreia dele, inclusive, deve acontecer amanhã contra o Horizonte, no estádio Presidente Vargas.

“Estou muito ansioso para ajudar. Para mim, não tem segredo. Onde o treinador quiser me utilizar, eu vou estar pronto para desempenhar um bom futebol. A torcida pode esperar muita garra e muita vontade. Espero retribuir e alcançar os objetivos da melhor forma para ajudar o Ceará”, destacou. Antes de atuar pelo Ceará, o mineiro de 27 anos acumulou passagens por Sport, Criciúma, América-MG, além de experiências internacionais em Israel e em Portugal — ele chega por empréstimo junto ao lusitano Santa Clara.

Apesar da importância do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste, Matheusinho reforçou que o principal objetivo do Alvinegro na temporada é o acesso à primeira divisão nacional, torneio que elencou como o “melhor futebol do mundo”. Para ele, trabalho forte e disciplina nos comandos do treinador são fatores fundamentais para o sucesso na Série B.

“O nosso foco principal é o Brasileiro. Quem não sonha em estar em uma Série A, disputando o melhor futebol do mundo hoje, que é o futebol brasileiro? Não tem segredo: é trabalhar bem e forte, escutar o que o professor tem para falar todos os dias, para estarmos desempenhando a melhor performance para ele, para a torcida e para o clube”, finalizou.