Corinthians encara o Arsenal para saber quem é o 1º campeão mundial feminino da Fifa

Foto: Rodrigo Gazzanel / Fifa O Corinthians disputa o título do Mundial de Clubes Feminino contra o Arsenal neste domingo, 1º de fevereiro,, às 15h, no Emirates Stadium

O Corinthians entra em campo em busca de um título inédito para a modalidade na tarde deste domingo, 1º de fevereiro, na Inglaterra. Sob o comando do técnico Lucas Piccinato, o time paulista enfrenta o Arsenal na decisão do Mundial de Clubes Feminino. O local da partida é o Emirates Stadium, casa da equipe britânica, que detém o título da Champions Womens League. A partida tem transmissão da CazéTV.

Para o confronto, o treinador deve repetir a base da equipe que eliminou as norte-americanas do Gotham FC na semifinal. O desfalque confirmado fica por conta das zagueiras Agustina Barroso e Thais Regina, que permanecem no Brasil em tratamento de lesões. A capitã Gabi Zanotti, autora do gol que garantiu a vaga na final, é uma das referências confirmadas na formação inicial da equipe atual campeã da Libertadores e do Brasileiro A1.

O Arsenal chega à final como mandante e sem novas baixas no elenco. A técnica Renée Slegers avalia a possibilidade de escalar Alessia Russo — indicada a melhor do mundo — como titular no ataque, após a atleta marcar dois gols na semifinal contra o Asfar, do Marrocos. A equipe inglesa busca confirmar o favoritismo diante de sua torcida após a vitória por seis gols de diferença na fase anterior.

Apesar da hegemonia quase completa no futebol sul-americano nos últimos anos, as Brabas chegam sem pressão por favoritismo. Jogando em casa e com investimento muito maior, o Arsenal teve quatro atletas no top-10 das melhores do mundo no Fifa The Best. Mariona Caldertey, Alessia Russo e Chloe Kelly só ficaram atrás da espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona, enquanto Leah Williamson terminou em sétimo.

Mas o Corinthians tem experiência de sobra em palco internacional. Enquanto o Arsenal ganhou duas Liga dos Campeões femininas (2007 e 2025), as Brabas ganharam a Libertadores seis vezes (2017, 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025), além dos sete títulos brasileiros (2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025). (Com André Bloc)