Elena Rybakina vence Aryna Sabalenka e conquista título do Australian Open

Foto: Elena Rybakina / Australian Open A tenista Elena Rybakina derrotou a líder do ranking mundial, Aryna Sabalenka, e sagrou-se campeã do Australian Open neste sábado, 31 de janeiro

A tenista cazaque Elena Rybakina, atual número 5 do mundo, conquistou neste sábado, 31, o título do Aberto da Austrália ao vencer a bielorrussa Aryna Sabalenka por 2 sets a 1. A partida, disputada em 2h18min, teve parciais de 6/4, 4/6 e 6/4.

Este é o primeiro troféu da atleta do Cazaquistão no torneio australiano e o segundo título de Grand Slam de sua trajetória profissional. Com o resultado, a tenista vai subir para terceira do ranking da WTA, melhor posição da carreira.

No set decisivo, Rybakina chegou a estar em desvantagem de 3 a 0, mas retomou o controle do jogo a partir do quinto game. A vitória foi selada com um ace no último ponto. Com este desempenho, a tenista soma 20 vitórias em suas últimas 21 partidas disputadas no circuito.

Em entrevista após a conquista, Rybakina cumprimentou a adversária pelos resultados recentes e agradeceu ao apoio do público. A atleta destacou a importância da atmosfera do torneio e mencionou o desempenho de outros jogadores cazaques na competição.

Apesar da derrota, Sabalenka permanece com liderança folgada do ranking da WTA. No entanto, este é o terceiro revés da bielorrussa em suas últimas quatro finais de Grand Slam, após as decisões de Roland Garros e do próprio Australian Open no ano passado.

Já a final de simples masculina ocorre na manhã deste domingo, 1º de feveireiro, a partir das 5h30min, em duelo de juventude e experiência. Líder do ranking mundial, o espanhol Carlos Alcaraz tenta ser o mais jovem tenista homem a conquistar os quatro Grand Slams. Para isso, ele tem de vencer o sérvio Novak Djokovic, maior campeão de Majors no simples, com 24 taças.