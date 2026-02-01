Em jogo de 14 cartões, Fortaleza fica no empate com Iguatu pelo Cearense

Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC Bareiro, atacante do Fortaleza, marcou gol de pênalti

Em jogo com muitas faltas, muita reclamação e 14 cartões, Fortaleza e Iguatu ficaram no empate em 1 a 1 no estádio Presidente Vargas, no Benfica, pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Cearense.

Diguinho, de cabeça, abriu o placar para o Azulão e Bareiro, de pênalti, igualou. O Tricolor pressionou o jogo quase todo e atuou o segundo tempo inteiro com um jogador a mais — Diguinho foi expulso na penalidade do Leão.

Com o resultado, o Fortaleza segue isolado na liderança do Grupo C, com 4 pontos — mas o Horizonte, que encara o Ceará neste domingo, 1º de fevereiro, pode igualar a marca. Já o Iguatu é o vice-líder da Chave D, com 2 pontos, um a menos que o Alvinegro, que tem uma partida a menos.

Na rodada final da segunda fase, no domingo, 8, o Fortaleza encara o Ceará no primeiro Clássico-Rei do ano, na Arena Castelão, enquanto o Iguatu encara o Ferroviário no PV. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para as semifinais.

Depois de vitórias modorrentas pelo Campeonato Cearense, o Fortaleza entrou ligado em campo. Sem lateral-esquerdo no elenco, Carpini escalou Moisés aberto, dando mais liberdade para Crispim se movimentar e ganhando amplitude em campo.

A aposta principal do time, mais uma vez, foi a ala-direita, com Pochettino, Rodrigo e, em especial, Maílton. Por esse lado, o time assustou já no primeiro minuto, com cruzamento perigoso do ala após belo lançamento da zaga. Aos 3 minutos, grande chance em nova bola longa de Gazal, desta vez para Rodrigo, que demorou para finalizar e acabou chutando o pé de Eric.

Na primeira chegada do Iguatu, aos 6 minutos, o Fortaleza levou o primeiro gol no Campeonato Cearense 2026. Em boa cobrança de escanteio de Biel Potiguar, a defesa tricolor cochilou, Brenno saiu mal e Diguinho, na segunda trave, cabeceou para o fundo das redes.

Tentando uma blitz no ataque, o Fortaleza respondeu com Maílton, que recebeu na área e deu forte chute de esquerda. Bem posicionado, Zé Rafael defendeu. A busca, então, se voltou à bola parada. Aos 22, o ala-direito bateu na barreira. Aos 25, ele cruzou e o goleiro pegou.

Foi quando a marcação alta do Fortaleza fez efeito. Bareiro disputou com Diguinho na área, venceu e só foi parado por puxão do zagueiro. Pênalti bem marcado.

O problema do Iguatu aumentou quando o VAR chamou o árbitro, apontando que o defensor não tentou disputar a bola, apelando para a infração e deveria ser expulso. Léo Simão concordou e mudou a cor do cartão. Quando o centroavante converteu a cobrança com categoria, o Fortaleza igualou o placar e passou a ter um jogador a mais em campo.

Se com 11 o Iguatu pouco atacava, com 10 passou a se resumir a buscar lances de bola parada. O Fortaleza seguia insistindo na ponta direita, sem sucesso. As reclamações e entreveros entre atletas passaram a ganhar protagonismo.

No segundo tempo, Carpini e Washington Luiz fizeram movimentos opostos: o Fortaleza tirou um zagueiro e o Iguatu botou um. O Tricolor seguia pressionando.

Aos 7, Moisés acertou bom chute de longa distância, mas Zé Rafael espalmou. Aos 8, Bareiro ficou a centímetros de completar cruzamento de Maílton para as redes. Aos 10, o goleiro venceu novo duelo com o centroavante, que acertou forte cabeçada após batida de um dos vários escanteios tricolores.

Ainda buscando pressão total, Maílton acertou chute forte aos 21, mas Zé Rafael, o nome do jogo, espalmou bem e Pochettino não conseguiu marcar no rebote. A partir daí, a tática do Fortaleza foi o "chuveirinho".

Ciente disso, Carpini botou um segundo centroavante, Kayke, para tentar converter em gol as bolas aéreas. Bareiro até teve duas chances em bate-e-rebate na área, enquanto Crispim encaixou bom chute nos acréscimos, mas o placar ficou inalterado no segundo tempo.

Fortaleza 1x1 Iguatu

Fortaleza

3-5-2: Brenno; Luan Freitas, Lucas Gazal e Cardona (Lucca Prior); Maílton, Rodrigo (Ryan), Lucas Sasha (Lucas Emanoel), Pochettino e Lucas Crispim; Moisés (Kayke) e Bareiro. Técnico: Thiago Carpini

Iguatu

3-5-2: Zé Rafael; Wagner Vidal, Diguinho, Max Oliveira; Biel Potiguar (Araçoiaba), Rogério, Caio Soares (Bruno Menezes), Cássio (Jeffinho) e Eric; Tiaguinho e Matheus Lima (João Pedro). Técnico: Washington Luiz

Data: 31/1/2026

Local: estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

Árbitro: Léo Simão Holanda

Assistentes: Nailton Junior e Deborah Beatriz Ferreira

Gols: Diguinho (6MIN/1T); Bareiro (30MIN/1T)

Cartões amarelos: FOR - Maílton, Bareiro, Pochettino, Ryan, Lucas Emanoel e Carpini; IGU - Biel Potiguar, Caio Soares, Tiaguinho, Zé Oliveira, Zé Rafael e Washington Luiz

Cartões vermelhos: IGU - Diguinho e Eliarde Moreno (fisioterapeuta)

Público e renda: 5.578 pessoas / R$ 48.694,00