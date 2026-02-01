Nações disputam a taça

Foto: Gilvan de Souza / CR Flamengo Flamengo e Corinthians devem lotar o Mané Garrincha

Flamengo e Corinthians medem forças na decisão da Supercopa Rei neste domingo, 1º, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF). O duelo, marcado para às 16 horas, reúne os dois clubes de maior torcida no País, mas que vivem momentos distintos no que diz respeito às finanças. Enquanto o rubro-negro carioca nada de braçada em rios de dinheiro e tornou-se o primeiro clube nacional a ultrapassar a marca de R$ 2 bilhões em receita, os paulistas buscam soluções para estancar a sangria nos cofres e se aproximam de uma dívida de R$ 3 bilhões.

Às vésperas do confronto na capital federal, duas notícias marcaram a semana dos finalistas. Na quarta-feira, o Flamengo anunciou o retorno de Lucas Paquetá ao futebol brasileiro depois de oito anos na Europa. O clube concordou em pagar 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões na cotação atual) e protagonizou a contratação mais cara da história do País.

No dia anterior, o Corinthians divulgou balancete informando um déficit de R$ 247,8 milhões no acumulado de 11 meses em 2025, ano em que foi campeão Paulista e da Copa do Brasil. O total do passivo chegou aos R$ 2,8 bi. A diretoria busca recursos para honrar compromissos a curto prazo e pregou uma política de austeridade para este ano.

Cada clube terá direito a R$ 6,35 milhões. O vencedor receberá também US$ 1 milhão (R$ 5,25 milhões), verba enviada pela Conmebol à CBF.

Independentemente do momento financeiro, ambos os times precisam dar uma resposta ao torcedor no domingo. O Corinthians vem de derrota para o Bahia, por 2 a 1, na estreia do Brasileirão, em partida disputada na Vila Belmiro, resultado que irritou a torcida. Os comandados de Dorival Júnior estão na zona de classificação às quartas de final do Paulistão, mas ainda têm compromissos importantes antes do fim da fase de grupos, como Palmeiras e São Bernardo.

Campeão brasileiro e da Libertadores, o Flamengo teve um início de temporada muito aquém do esperado. Além de ter sido derrotado pelo São Paulo, por 2 a 1, depois de sair na frente do placar, no MorumBis, o time rubro-negro vive situação dramática no Carioca. O clube corre sério risco de jogar o quadrangular contra o rebaixamento depois de acumular apenas uma vitória em cinco jogos, três delas disputadas com a equipe sub-20, como previa o planejamento da diretoria.

Os titulares e o técnico Filipe Luís foram acionados para os clássicos, o que gerou o triunfo diante do Vasco, mas não impediu o revés diante do Fluminense.

Diferentemente do Flamengo, o Corinthians está jogando com o elenco principal desde o início do Paulistão, com Dorival alternando titulares e reservas para preservar os jogadores neste início de temporada. Para a decisão da Supercopa, o time alvinegro deve ir a campo com uma escalação semelhante à utilizada na derrota para o Bahia, com Rodrigo Garro, Memphis e Yuri Alberto na frente.

O Flamengo controlou a minutagem de alguns de seus principais jogadores, como Jorginho e De Arrascaeta, e deve ir a campo com a cavalaria. Lucas Paquetá, que assinou contrato na tarde de sexta-feira, está regularizado e será opção no banco de reservas mesmo tendo realizado apenas um treino com os demais companheiros. (Agência Estado)