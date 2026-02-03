Forte pela direita, Fortaleza tem lado esquerdo apagado e aguarda reforços

Foto: Samuel Setubal Ponta-esquerda titular, Moisés está devendo em 2026

Dos seis jogos disputados na temporada, em apenas um o Fortaleza tinha laterais-esquerdos disponíveis para atuar. A ausência de jogadores da posição, além de mais atacantes de lado, é um dos fatores que explica um time forte pelo lado direito, com as investidas de Maílton, mas apagado pela esquerda, com atuações discretas de Lucas Crispim e Moisés.

Somente na estreia da temporada, no empate sem gols com o Ferroviário, no dia 11 de janeiro, o Tricolor tinha defensores à disposição para o lado esquerdo: Diogo Barbosa foi titular, e Weverson ficou no banco de reservas. Depois do Clássico das Cores, o primeiro saiu dos planos e negocia rescisão de contrato, enquanto o segundo rumou para o Gil Vicente, de Portugal.

Desde então, Lucas Crispim virou a única opção para a função, o que fez o técnico Thiago Carpini adotar um esquema com três zagueiros, para o camisa 10 jogar como ala.

"Eu vou jogar no 4-3-3: quem é o lateral-esquerdo e quem são os extremos? Vou jogar no 4-4-2: quem são os extremos, quem é o lateral-esquerdo?", provocou o treinador, em entrevista coletiva após o empate com o Iguatu, sábado passado, 31.

A dobradinha com Moisés poderia deixar o Leão com mais volume ofensivo por aquele lado, mas, até o momento, não surtiu efeito. Diante do Azulão, por exemplo, Crispim teve 65 ações com a bola, acertou apenas dois cruzamentos em seis tentativas e finalizou uma vez, segundo o SofaScore. Moisés também arriscou um arremate, teve 31 ações com a pelota e acertou dois dribles em quatro investidas.

O cenário é bastante diferente pelo lado direito, em que o mapa de calor mostra Maílton majoritariamente no campo de ataque, com forte presença no terço final. O camisa 22 teve 98 ações com a bola, converteu oito cruzamento dos 26 que arriscou e chutou oito vezes, sendo três na direção da meta.

O ala tem sido quase um ponta-direita diante da ausência de extremos para aquele lado. A partir desta semana, o clube já contará com a presença de Vitinho, emprestado pelo Tijuana, do México. "É um jogador interessante, já esteve no radar do Fortaleza em outros momentos. É um jogador de um para um (duelos individuais), uma característica interessante", avaliou Carpini sobre o novo reforço.

Para o Clássico-Rei do próximo domingo, 8, portanto, é possível que o Tricolor enfrente o Ceará ainda sem laterais-esquerdos e com apenas dois pontas no elenco. O treinador deixou claro que quer mais cinco reforços — dois laterais-esquerdos, dois extremos e um centroavante — para ganhar opções e qualidade. O prazo de inscrição de novos atletas para o Campeonato Cearense vai até o próximo dia 13.

Apesar do baixo rendimento do lado esquerdo, não há peças disponíveis para fazer trocas num cenário ideal, já que não há jogadores de origem das posições.

O time anotou oito gols em seis partidas, sendo metade dos tentos na goleada por 4 a 0 sobre o Quixadá. A criação ofensiva deixou a desejar no triunfo pelo placar mínimo contra o Floresta, e faltou eficiência no empate com o Iguatu, apesar da vantagem numérica desde o primeiro tempo.