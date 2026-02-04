Brasil chega aos Jogos de Inverno com delegação recorde e sonho de medalha

Foto: Joe Klamar / AFP O brasileiro Lucas Braathen compete na prova de slalom masculino da Copa do Mundo de Esqui Alpino da FIS em Kitzbühel, Áustria, em 25 de janeiro de 2026

O Brasil, aos poucos, vai chegando a solo italiano para os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. Nesta edição, porém, a delegação verde-e-amarela desembarca com mais bagagem: recorde no número de atletas e pelo menos uma chance palpável de conquista de medalha.

Ao todo, serão 14 representantes brasileiros — além de um reserva —, número que representa um expressivo crescimento de 40% em relação à edição anterior, Pequim-2022, quando o país contou com 10 atletas.

A maior parte da delegação integra a equipe de bobsled (espécie de trenó), que terá Edson Bindilatti como piloto. O time será completado por Davidson de Souza, Rafael Souza, Luís Bacca ou Gustavo Ferreira — um deles ficará como reserva — nas disputas da modalidade, programadas para ocorrer em Cortina d’Ampezzo entre os dias 16 e 22 de fevereiro.

Além do bobsled, o Brasil também apresenta um contingente relevante em outra modalidade que, inclusive, carrega uma chance real de medalha: o esqui alpino. A equipe é formada por Lucas Pinheiro Braathen, Christian Oliveira Soevik, Giovanni Ongaro e Alice Padilha.

Lucas, o nome mais popular entre os brasileiros nestes Jogos de Inverno, é quem concentra as maiores expectativas. Filho de mãe brasileira, o esquiador nascido na Noruega representou o país do pai até outubro de 2023, quando entrou em conflito com a federação norueguesa a respeito dos direitos de imagem dos atletas — impasse que se agravou após a participação em uma sessão de fotos não autorizada para uma marca de roupas.

Diante do imbróglio, o esquiador decidiu passar a representar o país da mãe, decisão da qual se mostra orgulhoso. “Eu representava um país com neve, mas, para mim, sempre quis ser mais do que apenas um atleta e um esquiador. A oportunidade de carregar a bandeira brasileira é um sonho. É a chance de virar fonte de inspiração para as pessoas, mostrar que tudo é possível”, comentou o atleta de 25 anos.

Dono de uma carreira vitoriosa, Lucas estreou na Copa do Mundo em dezembro de 2018 e soma cinco vitórias na competição — três no slalom e duas no slalom gigante. Na temporada passada, já defendendo o Brasil, subiu ao pódio sete vezes e conquistou o globo de cristal do slalom.

Nas demais modalidades, as chances de medalha são mais remotas. A equipe de esqui cross-country é composta por Manex, Eduarda “Duda” Ribera e Bruna Moura. Já nos esportes individuais, Nicole Silveira defende o verde-e-amarela no skeleton. Em entrevista ao site Olympics, demonstrou expectativa moderada de pódio, mas grande ansiedade em superar os próprios limites.

“Se eu dissesse que não sonho com uma medalha olímpica, estaria mentindo e não seria atleta de verdade. Mas o que eu quero é vencer meus próprios limites e chegar ao fim dos Jogos contente com o resultado e com tudo o que fiz”, frisou a gaúcha de 31 anos, que conquistou a primeira medalha do Brasil em Copas do Mundo de esportes de inverno. No skeleton, ela desliza por pista de cerca de 50 metros em um trenó individual.

Ainda entre as possibilidades mais distantes de medalha está Patrick Burgener, do snowboard, ao lado de Augustinho Teixeira. Burgener disputou dois Jogos Olímpicos de Inverno pela Suíça antes de passar a representar o Brasil, terminando na quinta colocação em Pyeongchang-2018 e em 11º lugar em Pequim-2022. Ao longo da carreira, conquistou nove medalhas em Copas do Mundo e dois bronzes em Campeonatos Mundiais.

Ao todo, os atletas brasileiros estarão distribuídos por cerca de 400 quilômetros em território italiano, entre as cidades de Bormio, Livigno, Tesero e Cortina d’Ampezzo. Apesar de a distância representar um desafio logístico, o consultor de Esportes do Comitê Olímpico do Brasil, Jorge Bichara, acredita que todo o suporte necessário será oferecido para garantir bom desempenho.

“Nossa tarefa é prover a todos esses atletas a melhor estrutura possível para que possam apresentar seu melhor rendimento. Será desafiador, já que os locais de competição são bastante espalhados”, destacou.

Com atrações como Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli, a abertura das Olimpíadas de Inverno Milão-Cortina 2026 ocorre nesta sexta-feira, 6, às 16 horas, com transmissão da Globo, do SporTV 2 e da GE TV no Youtube. (Com AFP)

Confira brasileiros que irão participar das Olimpíadas de Inverno