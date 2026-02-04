Gilmar x Júlio César: defesa do Ceará pode sofrer alteração para o Clássico-Rei?

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Zagueiro Éder é remanescente da temporada passada

Invicto até agora, o Ceará vai disputar o primeiro grande teste da temporada no próximo domingo, 8. Na Arena Castelão, o Alvinegro de Porangabuçu vai medir forças contra o principal rival, Fortaleza, no Clássico-Rei válido pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense de 2026.

O time comandado por Mozart chega ao confronto embalado pelos resultados positivos recentes e, sobretudo, pelas atuações em campo. Em números, o Vovô soma 16 gols marcados e apenas três sofridos neste início de ano.

A boa performance neste início de temporada agrada aos torcedores, principalmente após o elenco ter sofrido grande reformulação por conta do rebaixamento no fim de 2025. Neste processo de mudanças, um dos setores que mais sofreu com saídas foi a defesa, ponto forte da temporada passada.

Todavia, a resposta até agora é positiva. Mesmo com as saídas dos titulares Marcos Victor e Willian Machado, além de Marllon, o sistema defensivo do Vovô vem agradando com boas atuações de Éder — um dos remanescentes de 2025 — e Gilmar — jovem formado nas categorias de base do alvinegro.

A dupla vem sendo titular neste início de temporada, mas pode sofrer alteração para o Clássico-Rei. Isso porque Júlio César, contratado junto ao América-MG, vem agradando a comissão técnica e entrou bem no duelo contra o Horizonte, nesse domingo, 1º, substituindo Gilmar ao longo da partida.

"Acho que na defesa ainda paira uma dúvida. A entrada do Júlio César (contra o Horizonte), por exemplo, não sei se dá um indício de que ele vai ganhar essa titularidade com o tempo. A gente sabe que o Pedro Gilmar ainda é um jogador jovem. Jogou bem nesse começo, mas não sei se vai conseguir entender esse contexto (Clássico-Rei), o peso que é. Essa troca que ele (Mozart) fez ao longo do jogo pode indicar que o Júlio César vai ganhar essa titularidade e vai ser o par do Éder para o Clássico-Rei", analisou o comentarista Thiago Minhoca.

Na temporada passada, Júlio disputou 41 jogos pelo América-MG, boa parte em duelos da Série B — 31 ao todo. Neste recorte de partidas, contribuiu diretamente com um gol marcado e duas assistências. Agora, com a camisa alvinegra, jogou 32 minutos diante do Horizonte.

Já Gilmar foi destaque da Copinha e da Taça Fares Lopes de 2025 pelo Vovô, sendo agregado à equipe profissional para esta temporada. Até o momento, são 328 minutos distribuídos em quatro jogos pelo time. Ele, inclusive, marcou seu primeiro gol como profissional na goleada ante o Ferroviário pelo Cearense. Com as saídas de nomes gabaritados do elenco, o jovem recebeu oportunidades, que foram bem aproveitadas.

"Vejo um potencial enorme nele, tanto fisicamente quanto de qualidade técnica. O Ceará, tradicionalmente, vem formando bons defensores e tem no Gilmar mais uma pedra preciosa para ser trabalhada [...] Claro que não é de uma hora para outra, ele está apenas começando no profissional, mas os primeiros passos têm sido muito bons", disse Éder sobre Gilmar em entrevista recente.