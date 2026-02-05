Fortaleza BC perde para São José e fica em situação delicada

O Fortaleza Basquete Cearense chegou à 19ª derrota em 24 partidas da edição 2025-2026. O algoz da vez foi o São José Basketball, que bateu o Carcalaion por 97 a 82 no ginásio Linneu de Moura, no interior paulista, nesta quarta-feira, 4.

Esta foi a quarta derrota em cinco jogos do Fortaleza BC em 2026. O resultado fez o aproveitamento do time cearense cair para 20,9%, o que deixa o time na 17ª posição entre 20 times. Os dois últimos serão rebaixados, enquanto os 16 primeiros avançam para a fase de playoffs.

A situação é delicada porque o Carcalaion tem apenas um triunfo a mais do que os três últimos colocados, Osasco, Botafogo e Vasco, respectivamente. Restam 14 partidas para o time cearense.

Já o São José se recuperou de três derrotas consecutivas e segue em posição confortável na tabela. Agora 15 vitórias em 24 jogos, o que perfaz 62,5% de aproveitamento. O time é o sétimo colocado.

Nesta quarta-feira, o sistema defensivo do time treinado por Jelena Todorovic teve muitas dificuldades, mas a partida foi competitiva no primeiro quarto graças a potência ofensiva de Gabriel, que marcou 12 de seus 25 pontos na primeira etapa. Assim, o Fortaleza BC vencia por 28 a 25.

No segundo quarto, porém, o jogo virou para o São José, que abriu já 9 pontos, em 50 a 41, e liderou até o apito final. A terceira etapa teve até um suspiro do Carcalaion, que reduziu a vantagem para 1 ponto, mas o rival seguiu com mais de 50% de acerto dos arremessos e não foi mais ameaçado.

O próximo desafio do Fortaleza Basquete Cearense será no próximo sábado, dia 7, às 16 horas, desta vez em São Paulo capital. E será novamente um desafio difícil, desta vez contra o Corinthians, sexto colocado do NBB. A turnê pelo estado paulista termina na segunda-feira, 9, quando o Carcalaion encara o Mogi Basquete — 10º melhor do torneio —, às 20 horas. (André Bloc)