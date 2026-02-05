Quixadá vence o Maracanã e embola briga contra o rebaixamento no Cearense

A situação do quadrangular do rebaixamento do Campeonato Cearense ganhou novos contornos nesta quarta-feira, 4, após o duelo entre Quixadá e Maracanã no estádio Almir Dutra, em Maracanaú. Isso porque o Canarinho do Sertão venceu o Azulão por 3 a 2, resultado que recoloca a equipe na disputa por uma vaga na elite para o Estadual de 2027 na última rodada.

Com a vitória, o Canarinho do Sertão chegou aos três pontos, mas aparece na terceira colocação, já que leva desvantagem no saldo de gols em relação ao Tirol. O Maranguape lidera a chave com quatro pontos, enquanto o Tirol soma três — seguido pelo Quixadá também com três. O Maracanã permanece na lanterna, com um ponto conquistado.

A rodada decisiva será disputada de forma simultânea na próxima segunda-feira, às 19 horas. O Quixadá recebe o Maranguape no estádio Abilhão, em Quixadá, enquanto o Tirol encara o Maracanã no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Dentro de campo, o Quixadá não teve uma atuação dominante desde o início e a partida foi marcada por muita emoção do início ao fim. Atuando fora de casa, a equipe do Sertão encontrou dificuldades nos minutos iniciais em encontrar espaços para criar chances de gol e viu o Maracanã ter maior controle das ações no jogo. Mesmo assim, foi o time visitante quem saiu na frente ainda no primeiro tempo, com Rodrigo, que aproveitou oportunidade para abrir o placar.

Na etapa final, o Quixadá voltou mais organizado e ainda ampliou a vantagem com Lucas, que marcou de cabeça após cruzamento pela lateral, mas a partida ganhou novos contornos de emoção nos minutos finais, com Maracanã não desistindo de lutar em seus próprios domínios.

Ainda aos sete minutos, João Gabriel descontou para o grupo da casa. Em seguida, foi a vez de Testinha deixar tudo igual e esquentar o jogo, que acabou contando com expulsão de atletas do banco de reservas. Com o clima quente, o Quixadá se sentiu aquecido o suficiente para, nos minutos finais dos acréscimos, voltar a se colocar na frente com gol marcado. A garantia do triunfo saiu novamente dos pés de Lucas.

O resultado mantém Maranguape, Tirol, Quixadá e Maracanã ainda com possibilidades de classificação. Os líderes do quadrangular se livram da queda até com empate, enquanto os demais precisam de vitória ou combinação de resultados para não cair.