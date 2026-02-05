Série B terá mata-mata para duas vagas do acesso e não terá pausa na Copa do Mundo

Foto: Junior Souza / CBF Série B de 2026 terá novidade na fórmula de disputa

Em reunião do Conselho Técnico na tarde de ontem, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro (RJ), os clubes da Série B de 2026 aprovaram a criação de um mata-mata para definição de duas das quatro vagas de acesso à elite em 2027. As agremiações também acertaram que não haverá pausa da competição durante a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, no meio do ano. A informação foi publicada com primeira mão pelo Esportes O POVO.

Ao fim das 38 rodadas, em jogos de turno e returno entre os 20 times, os dois primeiros colocados da Segundona estarão garantidos na Série A de 2027. As outras duas vagas na elite serão decididas com jogos de ida e volta entre o terceiro e o sexto colocados, além do duelo entre o quarto e o quinto lugar da tabela. O Ceará foi a favor da mudança, junto a outros 16 times, enquanto o Fortaleza foi um dos trrês que votaram contra.

Como não haverá pausa para o Mundial e com a adoção dos playoffs, haverá maior espaçamento entre as partidas da competição e as rodadas finais poderão ser antecipadas para que o confronto final decisivo do acesso seja em 28 de novembro, data estipulada no calendário para o encerramento da Série B. O duelo de ida do mata-mata será em 21 de novembro.

A competição nacional começará no dia 21 de março, e a 38ª rodada acontecerá em 14 de novembro. Nas duas semanas seguintes serão disputados os jogos dos mata-matas do acesso.

Inicialmente, o calendário do futebol nacional, divulgado pela CBF com mudanças a partir de 2026, previa paralisação da Segundona durante a disputa da Copa, entre 11 de junho e 19 de julho. Mas, no encontro desta quinta-feira, ficou definido que a competição seguirá em meio ao torneio de seleções.

Em 2026, a Segundona voltará a ter Ceará e Fortaleza juntos. A vez mais recente havia sido em 2009. Nos últimos anos, a fórmula de disputa da Série B previa acesso direto para os quatro primeiros colocados nos pontos corridos.

Na reunião, a CBF apresentou três possibilidades para a fórmula de disputa da Série B e abriu para votação dos 20 clubes. A primeira previa a manutenção do formato, com acesso direto para os quatro primeiros colocados; a segunda era aprovada, com playoffs terceiro x sexto e quarto x quinto; e a terceira tinha playoff apenas entre quarto e quinto.

Dezessete equipes — incluindo o Ceará — votaram na segunda proposta, que acabou aprovada. O Fortaleza, junto aos pernambucanos Náutico e Sport, preferiam a permanência do formato anterior. (Com Lucas Mota e João Pedro Oliveira)

CBF vai cobrir custos de logística e arbitragem

Para além disso, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou, durante a reunião, a criação do Programa de Apoio à Reestruturação Financeira de Clubes da Série B (Parf-B). Através da iniciativa, a entidade continuará a financiar integralmente as despesas de logística (transporte e hospedagem), de exames antidoping e as taxas de arbitragem.

De acordo com a entidade, a manutenção desse benefício estará condicionada ao cumprimento de uma série de requisitos que fazem parte do Fair Play Financeiro criado pela CBF.

"Foi uma reunião muito produtiva. Estamos numa reconstrução dos nossos campeonatos. É um produto que estava desvalorizado e estamos trabalhando nessa valorização. Chegamos num denominador comum, achamos uma forma de enaltecer o nosso produto, de valorizar ainda mais e ajudar os clubes, pensando na sua saúde financeira como um todo, chegando em um modelo de gestão que estamos implementando aqui na CBF. Nada mais justo do que a CBF continuar ajudando os clubes financeiramente, aportando alguns gastos, mas em contrapartida os clubes mostrarem esse controle financeiro”, disse Samir Xaud, presidente da CBF, em nota publicada pela entidade.

Votação para o playoff

> América-MG - A favor

> Athletic Club - A favor

> Atlético-GO - A favor

> Avaí - A favor

> Botafogo-SP - A favor

> Ceará - A favor

> CRB - A favor

> Criciúma - A favor

> Cuiabá - A favor

> Fortaleza - Contra

> Goiás - A favor

> Juventude - A favor

> Londrina - A favor

> Náutico - Contra

> Novorizontino - A favor

> Operário-PR - A favor

> Ponte Preta - A favor

> São Bernardo - A favor

> Sport - Contra

> Vila Nova - A favor