Com dupla pira olímpica, Jogos Olímpicos de Inverno terão abertura nesta sexta-feira, 6

Foto: Marco BERTORELLO / AFP Os anéis olímpicos no gelo de uma prova de luge

Apesar de algumas modalidades já estarem em disputa, a abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina acontece nesta sexta-feira, 6, às 16 horas (horário de Brasília). Pela primeira vez na história do evento, duas piras olímpicas serão acendidas em simultâneo, uma vez que esta edição do torneio tem duas sedes.

Os jogos acontecem em simultâneo nas cidades de Milão e na comuna de Cortina d'Ampezzo, ambas na Itália. A divisão ocorreu devido à necessidade de um melhor local para a prática dos esportes montanhosos, como o snowboard. Apesar de a pira ser acesa em simultâneo, a maior parte do evento principal transcorrerá na Capital da Moda.

Uma pira estará localizada no estádio San Siro, em Milão, enquanto a outra estará na Piazza Dibona, em Cortina d'Ampezzo.

Assim como nos Jogos de verão, haverá o tradicional desfile das delegações e atrações musicais. Estão previstos para se apresentar na abertura Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli. Além deles, os atores Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore também estarão presentes.

Se somados artistas profissionais, voluntários e equipe técnica, 1.300 pessoas de 27 diferentes nacionalidades estarão envolvidas na organização da abertura. Além da Capital da Moda e de Cortina d'Ampezzo, o evento inaugural terá ativações em Predazzo e Livigno, evidenciando o caráter plural da competição.

Entre os porta-bandeiras da delegação, o esquiador Lucas Pinheiro Braathen carregará a bandeira brasileira em Milão, enquanto Nicole Silveira, do skeleton, estará em Cortina D'Ampezzo. Por protocolo, a primeira delegação a entrar será a grega, depois o evento seguirá em ordem alfabética de acordo com a língua italiana, tendo como três últimas equipes Estados Unidos e França, sedes de 2034 e 2030, respectivamente, e a Itália.

Nicole Silveira também foi uma das primeiras atletas brasileiras a chegar à Vila Olímpica. Junto dela, Edson Bindilatti e a delegação do bobsled nacional, composta por Davidson de Souza, Luís Bacca, Rafael Souza e Gustavo Ferreira também marcaram presença no local.

Mesmo com a abertura programada somente para o dia 6, o curling, hóquei no gelo e o snowboard já iniciaram suas atividades na quarta-feira, 4. O curling — espécie de bocha no gelo, caracterizada pelo uso de vassouras para direcionar e acelerar as pedras — foi a modalidade com mais partidas até o momento, sendo a estrela solitária do primeiro dia com cinco disputas e tendo outras 10 partidas na quinta-feira, 5.

O hóquei estreou também na quinta-feira, mas com um caso curioso. A partida entre Finlândia e Canadá da modalidade feminina foi adiada porque as atletas finlandesas foram acometidas por um caso de norovírus, que causa sintomas gastrointestinais como diarreia, vômitos e febre alta.

Com isso, o embate foi remarcado para a próxima quinta-feira, 12, às 10h30min. A decisão tomada por ambas as federações em conjunto com o Comitê Olímpico Internacional (COI), o Comitê Organizador de Milão-Cortina 2026 e a Federação Internacional de Hóquei no Gelo (IIHF), foi baseada em consulta com médicos, visando o bem estar das atletas.

Serviço:

Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno

Onde: Milão, Cortina d'Ampezzo, Predazzo e Livigno

Horário: 16 horas de Brasília

Data: 6/2/2025

Transmissão: Globo, GE Tv, SporTV 2 e Cazé TV