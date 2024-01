Cocó, Rio Branco e Rachel de Queiroz: o que constitui os parques de Fortaleza?

Foto: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CE, BRASIL, 02-11-2023: Empreendedores na Praça Raquel de Queiroz (Foto: Júlio Caesar/O Povo)

Os parques são constituídos de áreas verdes e considerados um refúgio na rotina do ambiente urbano. Os locais têm áreas, normalmente, extensas e destinadas à proteção de ecossistemas, além de promover lazer para população e a conexão com a natureza. Em Fortaleza, três parques proporcionam esse contato: Parque Rachel de Queiroz, Parque do Rio Branco e Parque do Cocó.

Apesar de terem características diferentes, os três possuem um foco em comum: a conservação da natureza. O Parque do Cocó é o único que é uma Unidade de Conservação (UC) regida pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (Snuc), com limitações em sua utilidade, e os outros são parques urbanos, que possibilitam atividades recreativas, turísticas e econômicas, sob regência do poder público municipal.

O biólogo e professor do curso de Ciências Ambientais do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), da Universidade Federal do Ceará (UFC), Marcelo Moro, aponta algumas diferenças entre eles.

“Um deles é um parque urbano [Rachel de Queiroz], uma área construída e planejada com projetos de paisagens a fim de que a população frequente e use aquele espaço dentro do contexto urbano, como área de lazer. Já os parques de conservação, instituídos pelo poder público, o foco principal é a proteção da biodiversidade”, explica.

Ainda segundo Moro, nos parques urbanos há um o planejamento de arborização, gramados, espelhos d'água focados em atrair, por meio de projetos paisagísticos, a população para descanso e lazer ou para a prática de esportes.

Já o parque de conservação tem características específicas que é a permissão que a população frequente aquele local como forma de ter um contato com a natureza.

No ano passado, o Parque Rachel de Queiroz venceu o prêmio Obra do Ano 2023, promovido pela plataforma ArchDaily há sete edições. A premiação reuniu 15 obras de países lusófonos e escolheu o vencedor por votação popular.

A principal característica do parque que chamou atenção foi a técnica da wetlands, lagoas espalhadas pela área do local. Os dispositivos funcionam como uma barreira para filtrar a poluição da água do Riacho Cachoeirinha, que passa pelo parque, bem como solucionaram o problema de alagamentos da região.

A localização dos parques em Fortaleza

Parque Rachel de Queiroz

Criado em 2014, o Parque Rachel de Queiroz é composto por 19 trechos e foi programado pela Prefeitura de Fortaleza por meio do programa Fortaleza Cidade Sustentável. Ele atravessa nove bairros: Monte Castelo, São Gerardo, Presidente Kennedy, Padre Andrade, Pici, Antônio Bezerra, Autran Nunes, Dom Lustosa e Henrique Jorge.

Além de fazer ligação de alguns recursos hídricos da Cidade, como o açude João Lopes, a lagoa do Alagadiço e o açude Santo Anastácio. Atualmente, o trecho localizado no bairro Presidente Kennedy é um dos trechos mais movimentados, em virtude das ações de requalificação que recebeu. O parque Rachel de Queiroz ocupa hoje um lugar que anteriormente era um terreno baldio, com acúmulo de lixo.

O Parque tem uma área total de 134 hectares, 12,5 quilômetros de extensão, e conta com quadras de futebol de areia, áreas de alongamento, playgrounds, pistas de cooper, espaços saúde, apoio policial, banheiros, espaços de leitura, skateparks e áreas de bosque.

Área total: 1.347.279,45 m²

Localização: Monte Castelo, São Gerardo, Presidente Kennedy, Padre Andrade, Pici, Antônio Bezerra, Autran Nunes, Dom Lustosa e Henrique Jorge.

Parque do Cocó

O Parque do Cocó foi criado em 1989 pelo decreto estadual número 20.253. Ao todo, ele tem uma área de 1.571,29 hectares, sendo o maior parque natural em área urbana do Norte/Nordeste e o 4º da América Latina.

A área verde engloba os municípios de Fortaleza, Pacatuba, Itaitinga e Maracanaú, com manguezal, matas ciliares, floresta estacional, dunas milenares, vegetação de restinga, campos salinos, vegetação das comunidades ribeirinhas aluviais e lacustres.



Outra característica do Parque do Cocó é que ele desenvolve atividades e a função de preservação da integridade dos ecossistemas. Também é um local que oferta atividades de lazer, como trilha, prática atividades físicas, além de permitir a inclusão social com programações gratuitas.

Área: 1581,29 hectares

Município: Fortaleza, Pacatuba, Itaitinga e Maracanaú.

Localização: Av. Padre Antônio Tomás, S/N – Bairro Cocó, em frente ao supermercado Pão de Açúcar

Parque Rio Branco

Criado em 1976, o Parque Urbano Rio Branco está localizado no bairro Joaquim Távora e tem entrada principal voltada para a avenida Pontes Vieira, com outros três acessos pela rua Capitão Gustavo, avenida Visconde do Rio Branco e rua Castro Alves. O espaço também abriga a nascente do Riacho Rio Branco, que corre por todo o parque.

Atualmente, ele passa por obras de reforma e requalificação. Em setembro, o local contava com 25% dos serviços concluídos, segundo a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf). O parque deve ser entregue requalificado em fevereiro de 2024. O POVO procurou a Seinf para saber como estão as obras no local atualmente. A pasta não retornou até o fechamento da matéria.

O parquetem equipamentos de lazer como playground, academia ao ar livre, campo de futebol, mesa de jogos e anfiteatro. É aberto ao público, funciona 24 horas por dia, e nos fins de semana recebe eventos promovidos por entidades privadas.

Área: 77.089,50m².

Perímetro: 1.309,20 m.

Localização: Av. Pontes Vieira - Bairro Joaquim Távora

Parques como indicadores na qualidade de vida

Os parques, além de proporcionarem a preservação ambiental de uma área, também são indicadores que auxiliam na qualidade de vida da população que frequenta as regiões. Uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná (UFPR), divulgada em 2013, apontou que os parques são mais atrativos, por exemplo, para a prática de atividades físicas e lazer.

Os principais fatores que incentivam essa utilização são a paisagem e a proximidade dos parques com o local de moradia dos usuários. Outros indicadores que auxiliam nessa promoção da qualidade de vida são a possibilidade das áreas verdes diminuírem os efeitos da poluição e abrigarem espécies animais e vegetais.

O espaço ajuda também a relaxar, refletir e descansar da rotina do dia a dia. Além de proporcionar reuniões em família e amigos por meio de piqueniques, por exemplo. As áreas verdes também são locais para entretenimento de shows e espetáculos, por exemplo.

Benefícios do contato com a natureza

- Reduz estresse psicossocial

- Melhora a saúde mental

- Reduz doenças físicas, mentais

- Aumenta capacidade de defesa do corpo

- Aumenta funcionamento cognitivo

- Melhora concentração e criatividade

- Ajuda no planejamento a execução de ações

Fonte: Psicóloga clínica comportamental e mestre em ensino na saúde, Júlia Shioga, e o Clínico Geral Cláudio Dias

A importância da preservação

Pensar em áreas verdes remete à importância da preservação desses espaços. O arquiteto e professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal do Ceará (UFC), Newton Becker, diz que a função da preservação tem sido uma estratégia importante na história da urbanização: “É uma questão de saúde pública, principalmente nos tempos atuais para os espaços de socialização. São benéficos valiosos o contato com a natureza”.

O biólogo Marcelo Moro ressalta que a preservação precisa ser pensada a partir de um novo olhar para a Cidade, para além das áreas verdes naturais. "Acredito que podemos criar uma cidade mais verde, mais bonita e mais acolhedora para a espécie humana e mais agradável de se viver, e [isso] criaria novos hábitos para essa fauna nativa", comenta.

