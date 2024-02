Das dunas à barragem o parque que atravessa Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 29-01-2023: Bairro São João do Tauape. Extensões e tensõesque percorrem a cidade com o Rio do Cocó. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

O Parque Estadual do Cocó é uma das maiores riquezas de Fortaleza e da Região Metropolitana. Com centenas de espécies compondo a fauna e a flora, uma bacia hidrográfica e ecossistemas que garantem diversidade e complexidade para a área, o parque tem seus recursos naturais protegidos por lei.

A vastidão do maior parque urbano do Norte e Nordeste e o quarto maior da América Latina é constantemente ameaçada por incêndios, usos indevidos dos recursos, poluição, desmatamento e especulação imobiliária. Preservar a Unidade de Conservação é um dever do Governo do Estado, mas também de todos os cidadãos que se beneficiam do bem-estar que o parque proporciona.