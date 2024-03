Os mitos e as verdades sobre os raios

Foto: Gustavo Simão / Especial para O POVO Raio registrado em Fortaleza: chuvas com descargas elétricas exigem cuidados para evitar acidentes

Com o início da quadra chuvosa no Ceará, para além dos transtornos e prejuízos causados pelas precipitações a população precisa ter cuidado com a incidência de raios. Segundo dados da Enel Distribuição Ceará, foram contabilizados 63.992 descargas atmosféricas em janeiro e fevereiro ano de 2024.

Junto com orientações de autoridades, muitas informações vindas do senso comum da população costumam circular, gerando dúvidas sobre os cuidados que se deve adotar para evitar ser atingido por raios. Antes de saber o que é verdade e mentira sobre isso, é necessário saber o que são raios e a maneira científica correta para se proteger deles.

Por que os raios acontecem?

Os raios acontecem quando há uma diferença de potencial elétrico entre pontos distintos da atmosfera ou da superfície terrestre, segundo o professor de astronomia do Colégio do Corpo de Bombeiros do Ceará, Romário Fernandes. O potencial elétrico é a capacidade de um corpo de atrair ou repelir cargas elétricas.

Isso faz com que haja uma passagem dessas cargas elétricas que sobram em uma nuvem para outra, de forma a se chegar a um equilíbrio elétrico.

“Então, se você tem isso você tem a tendência de que haja a descarga elétrica, transferência de elétrons, que é um processo extremamente energético que se der próximo a equipamentos, isso pode tanto causar sobrecargas, queimar equipamentos como matar pessoas”, acrescenta Romário.

A diferença entre o relâmpago e o trovão é que o primeiro é um fenômeno visual associado à transmissão da carga elétrica, já o trovão é o efeito sonoro associado ao raio.





Como se proteger dos raios?



Os locais mais seguros para se priteger dos raios são as estruturas de alvenaria, como portarias, marquises, até mesmo paradas de ônibus. "O ideal são esses tipos de abrigo, mas muito cuidado se tiver antenas ou estruturas metálicas ao redor, pois corpos metálicos facilitam a canalização de eletricidade", explica Eduardo Gomes, gerente da Enel.

Deve-se evitar o manuseio de objetos metálicos e de aparelhos conectados à tomada, como celulares, tablets, ferros elétricos ou até mesmo chuveiros elétricos. O ideal, caso possível, é permanecer em casa durante a tempestade.

Fora de casa, as restrições também são parecidas, deve-se evitar aparelhos ligados na tomada e objetos metálicos. Evite tocar em postes de energia elétrica, além de circular por locais abertos, como campos, praças e praias.



Mitos e verdades sobre a queda de raios



Pode ficar debaixo de árvore?

Verdade.

Explicação: ao se abrigar debaixo de uma árvore, uma pessoa corre o risco de receber uma descarga elétrica porque a árvore pode atrair aquele raio, principalmente se a árvore estiver isolada de outras. Raios "procuram" lugares altos para descarregar.



Espelhos atraem raios?

Mito.

Explicação: o espelho não atrai raio, ele simplesmente reflete a luz que é emitida pelo raio. Portanto, ele apenas interfere na luminosidade.



Deve-se evitar o uso de computadores durante eventos de tempestades

Depende.

Explicação: se o computador estiver ligado na tomada, é melhor não utilizá-lo, pois a descarga atmosférica pode ser canalizada pela fiação elétrica e chegar à tomada, energizando acidentalmente aquele computador. Se o computador não estiver ligado na tomada pode ser utilizado sem problema algum.



Deve-se evitar o uso de celulares durante eventos de tempestades?

Depende.

Explicação: se celular estiver sendo carregado, o ideal é retirá-lo da tomada porque ele pode ser energizado acidentalmente, caso um raio atinja a rede elétrica, assim como no caso do computador.



O uso de guarda-chuva pode atrair raios?

Verdade.

Explicação: O guarda chuva por ser uma estrutura metálica, pode facilitar a canalização de um raio.



Não se deve andar descalços durante a chuva?

Verdade.

Explicação: O ideal é andar calçado. Porque se um raio atinge o solo, ele emite ondas eletromagnéticas que podem levar a um choque. Se uma pessoa tiver calçado embora esteja molhada, ela tem uma resistência maior a passagem de corrente elétrica.



Antenas de TV em telhados atraem raios?

Verdade.

Explicação: Pode atrair sim, estruturas metálicas podem atrair raios. Um para raio nada mais é do que uma estrutura metálica que tem um impedancia uma resistência muito baixa a passagem dessa corrente. Você pode desconectar o fio da antena, no aparelho de televisão.



Durante chuvas se deve desligar os fios das antenas dos aparelhos de TV?

Depende.

O ideal é você retirar os aparelhos da tomada e não mexer na antena. Principalmente se estiver lá no telhado. Você pode apenas desconectar o fio da antena da entrada no aparelho de televisão.



Carros protegem contra raios?

Verdade.

Explicação: devido à estrutura metálica, se porventura um raio atinge um carro, essa energia é escoada pela superfície dessa carcaça. A eletricidade não vai correr por dentro do carro, e sim pela superfície. Os pneus também fazem o isolamento do carro com o chão.



Se carros protegem contra raios, o mesmo se aplica às motocicletas?

Mito.

Explicação: diferentemente dos carros, as motocicletas não têm uma carcaça metálica na qual as pessoas podem adentrar.



Raios não caem duas vezes no mesmo lugar?

Mito.

Explicação: um raio pode cair mais de duas vezes no mesmo lugar, inclusive se for um lugar alto, é provável que aconteça.

Fonte: Eduardo Gomes, gerente da Enel, e Romário Fernandes, professor de astronomia do Colégio do Corpo de Bombeiros do Ceará.



Curiosidades sobre raios



Por que primeiro a luz de um raio é avistada e só depois o som?

Porque a velocidade da luz é maior que a velocidade do som. Um raio é a energia percorrendo o ar. Essa energia emite luz que, ao passar pelo ar, aquece e se expande, promovendo o efeito sonoro.



Os raios sempre têm a mesma intensidade?

Não, cada raio tem uma voltagem e intensidade diferentes.



Existe algum tipo de tecnologia capaz de armazenar a energia elétrica dos raios?

Não, atualmente não há tecnologia para armazenar essa energia que vem do céu.