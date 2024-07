Entenda o que é PrEP, PEP e HPV

Foto: Dovulgação/Ministério da Saúde A PrEP foi distribuída 184.037 vezes entre janeiro de 2018, quando começou a ser ofertado de forma gratuita no SUS — e dezembro de 2022

Na última semana, o Ministério da Saúde (MS) ampliou a vacinação contra o HPV para usuários da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP) de 15 a 45 anos. A medida foi tomada devido ao aumento do risco de infecção por esses usuários, que, agora, podem se vacinar em qualquer posto de saúde.

De acordo com o MS, a PrEP foi distribuída 184.037 vezes entre janeiro de 2018 — quando começou a ser ofertada de forma gratuita no Sistema Único de Saúde (SUS) — e dezembro de 2022. No Ceará, a distribuição aconteceu 5.275 vezes.

Com relação à Profilaxia Pós-Exposição (PEP), a distribuição saltou de 29.490 vezes, em 2013, para 168.903, em 2022, um aumento de 473%. Os dados por estado não foram disponibilizados. As informações estão disponíveis no "Relatório de Monitoramento de Profilaxias Pré e Pós-Exposição ao HIV 2022", divulgado em julho de 2023.

Pelos números, é possível perceber que uma grande quantidade de pessoas fazem uso dos medicamentos.

Várias pessoas, no entanto, não conhecem as medicações, nem o próprio HPV. Entenda as diferenças de cada sigla.

SERVIÇO. Onde encontrar a PrEP em Fortaleza?

Hospital Geral De Fortaleza - Hgf

Endereço: R. Riachuelo, 900 - Papicu

Hospital São José De Doenças Infecciosas

Endereço: Rua Nestor Barbosa, 315 - Parquelândia



Hospital Universitário Walter Cantídio

Endereço: Rua Capitão Francisco Pedro, 1290 - Rodolfo Teófilo



Policlinica Dr Jose Eloy Da Costa Filho

Endereço: Avenida Augusto Dos Anjos, 2466 - Bonsucesso



Policlinica Dr Luiz Carlos Fontenele

Endereço: Av Juscelino Kubitschek, 5495 - Passaré



Policlínica Dr Lusmar Veras Rodrigues

Endereço: Avenida Carneiro De Mendonça, 1583 - Joquei Club



Policlínica Dr. João Pompeu Lopes Randall

Endereço: Estrada Do Itaperi, 146 - Jangurussu

Serviço De Atenção Especializada - Sae Carlos Ribeiro

Endereço: Rua Jacinto Matos, 944 - Jacarecanga



Serviço De Atenção Especializada - Sae Christus

Endereço: Avenida Padre Antônio Tomas, 3380 - Coco