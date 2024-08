Você tira o sapato antes de entrar em casa?

Foto: Freepik Infectologistas recomendam tirar o sapato antes de entrar em casa. No oriente, hábito é comum em estabelecimentos comerciais também

Durante a pandemia da Covid-19, muitas famílias adotaram costumes para se proteger do vírus, e um dos hábitos adquiridos foi tirar o sapato antes de entrar em casa. Algumas pessoas têm esse hábito até os dias atuais como forma de manter o ambiente mais limpo e higiênico.

Segundo Keny Colares, infectologista na Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE), ao andar na rua, as pessoas acabam contaminando o solado do sapato com substâncias químicas e microorganismos do chão. "Quando entramos dentro de casa com esses calçados, acabamos trazendo a sujeira que estava no chão da rua para dentro da nossa residência. Esse é um dos principais motivos para manter o sapato do lado de fora da casa", explica.

Em casas com crianças que engatinham, Keny destaca que é necessário que o piso da casa fique limpo para não haver o risco de a criança se contaminar com a sujidade que fica nos sapatos.

"Os adultos costumam tomar mais cuidado se o chão está contaminado, pois podem lavar a mão com maior frequência, mas as crianças que engatinham é diferente, pela própria curiosidade típica da idade delas, elas podem pegar pequenas coisas chão, como brinquedos e restos de comida, e podem acabar inevitavelmente colocando aquilo na boca."

Por isso, aumenta o risco de contrair sobretudo uma doença diarreica aguda, segundo ele.

Para o estudante Pedro Lucas, de 22 anos, o hábito de guardar o sapato do lado de fora da casa veio desde muito cedo, de quando ele tinha apenas 6 anos. A mãe dele, Eleneuda Rodrigues, 55, ensinou que o calçado passa por cima de muita coisa quando estamos caminhando na rua.

"Mesmo sendo muito novo ele se conscientizou sobre o assunto e continuou praticando esse hábito junto comigo ao decorrer do tempo. Ele entendeu que realmente essa prática faz diferença", diz Eleneuda.

Guilherme Henn, infectologista do HGF

Quais doenças podem ser transmitidas pelo contato direto com a sujidade da rua?

Existem as bactérias associadas causadoras das doenças diarréicas agudas, como a salmonella, shigella, campylobacter, escherichia coli etc. Além disso, existem os parasitas que habitam o solo, que podem entrar em contato com o ambiente da casa e parasitar entrando pela pele.

Como adquirir o hábito de colocar os sapatos do lado de fora de casa?

Primeiro temos que pensar que ao realizar esse hábito só vamos trazer benefícios para a higiene da nossa casa e vamos manter o ambiente mais limpo. Mas para aplicar isso na rotina, a pessoa pode colocar uma sapateira perto da porta de casa para colocar o calçado. Para profissionais de saúde que ficam a maior parte do tempo dentro do ambiente hospitalar, é recomendado que seja higienizada a sola do sapato ao menos uma vez na semana.

Qual a forma correta de manter o piso da casa limpo quando ele entra em contato com a sujidade da rua?

Em casos de o chão já estar sujo, podem ser utilizados produtos de limpeza comum, os produtos de uso doméstico utilizados normalmente. Por exemplo, sabão, água sanitária, desinfetante etc.