Entre dopamina e likes

Foto: AURÉLIO ALVES O 'morango do amor' é comercializado em confeitarias de Fortaleza (Foto: Aurelio Alves/O POVO)

Um doce simples, com morango, caramelo e brigadeiro, tornou-se um fenômeno nacional. O morango do amor ganhou espaço nas redes sociais por sua aparência brilhante, pelo som da casquinha crocante e pela explosão de doçura. O que explica esse desejo coletivo envolve o funcionamento do cérebro e a forma como as pessoas se relacionam com tendências e consumo.

Segundo a neuropsicóloga Elaine Cristina Sales, fenômenos como esse desencadeiam mecanismos automáticos de prazer e pertencimento. "Esses fenômenos viralizam porque ativam elementos-chave da cognição social: novidade, estética, desejo e pertencimento", afirma.

A estética chamativa, o brilho da cobertura e a lembrança da infância criam identificação imediata e impulsionam o desejo de consumir e compartilhar.

A exposição repetida a esse tipo de conteúdo intensifica a resposta do cérebro. "O cérebro ativa o sistema dopaminérgico, responsável pela motivação e busca de recompensas. O prazer começa na expectativa de consumir, mesmo antes da ação", explica Elaine.

O excesso de estímulos visuais e sonoros, comum em vídeos curtos das redes sociais, também interfere no controle emocional. "O uso de sons envolventes e estímulos visuais intensos provoca uma superestimulação emocional, diminuindo a capacidade de autorregulação cognitiva", pontua.

Para o nutricionista Arthur Anadon, o morango do amor é um exemplo de como a combinação entre açúcar e gordura pode alterar o comportamento alimentar. "Isso pode levar a comportamentos alimentares mais impulsivos. O consumo excessivo faz com que as pessoas virem dependentes de prazer (busca excessiva por dopamina) e isso afeta nosso sistema de recompensa", diz.

O contraste entre o aspecto chamativo e o sabor doce, segundo o nutricionista, provoca uma resposta sensorial completa: "O apelo visual ativa áreas relacionadas à motivação e prazer. A doçura do açúcar ativa os receptores gustativos, enviando sinais ao cérebro que liberam dopamina".

Leia mais Necessidade de pertencimento

Onde encontrar o doce em Fortaleza

Tortelê

Quando: de segunda-feira a domingo, das 10

às 19 horas

Onde: Unidade Aldeota (Rua Vicente Leite, 1422); Meireles (Rua Costa Barros, 2000); Sul (Rua República da Armênia, 1170)

Quanto: R$ 14,95

Mais informações: @torteledoceria

Choko Brownie

Quando: de terça-feira a sábado, das 10h30min às 19 horas

Onde: Rua Crisanto Moreira da Rocha, 1600 (Lagoa Sapiranga)

Quanto: R$ 14

Mais informações: @chokobrownie

Dolce Divino

Quando: de segunda-feira a sábado, das 9

às 18 horas

Onde: Rua Castro Monte, 1087 - Varjota

Quanto: R$ 17,90

Mais informações: @dolce.divino