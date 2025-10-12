A origem do Dia da Criança no Brasil

Foto: FERNANDA BARROS/O POVO Dia da Criança: entenda origem da data no Brasil e a sua popularização

Quando o Dia da Criança surgiu, o advogado e então presidente Arthur Bernardes estava longe dos primeiros anos da infância, vivida em Viçosa, Minas Gerais.

Com a assinatura de Bernardes, em novembro de 1924, uma data dedicada às crianças brasileiras foi definida: 12 de outubro. Era então instituído o decreto "Festa da Criança".

A ideia, informa o Arquivo do Senado, foi originada a partir do 1º Congresso Brasileiro de Proteção à Infância e do 3º Congresso Americano da Infância, ambos realizados

no Rio de Janeiro.

Nas estatísticas expostas pelo Censo de 1920, o Brasil era o segundo país do mundo com a maior quantidade de crianças de até 14 anos, superado apenas pela Espanha. Contudo, a Constituição de 1891 não fazia referência à proteção dos menores.