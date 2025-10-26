Brasileiro não usa produto corretamente

O dermatologista Cláudio Dias explica que apenas 2% da população brasileira que utiliza protetor solar, usa da forma correta. "Na prática, é como se fator 30, na pele do brasileiro, correspondesse a um fator 10, porque não é reposto a cada duas horas. Quando ele passa, é só uma ou duas vezes ao dia".

O ideal é aplicar a cada três horas durante o dia todo, durante o período que tiver radiação solar. Segundo Cláudio, o momento "é a partir do momento em que se acorda, até o finalzinho da tarde". Segundo ele, um protetor com FPS 99, se não usado corretamente, sua eficácia cai para 33. Independente da numeração, o recomendado é reaplicar o produto a cada 3 horas.

Em casos de alergia a algum composto químico no protetor, a pessoa deverá trocar de produto ou procurar outro método de proteção.