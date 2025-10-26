O USO de protetor solar em ambientes fechados

Foto: Meeko Media/Shutterstock Imagem de apoio ilustrativo. Saiba a importância de utilizar o protetor solar e quais os erros ao aplicar o produto

Com pouca chuva e um calor intenso, a primavera recém chegou ao Brasil e com ela o uso redobrado do protetor solar. Mas, além dos ambientes externos — como praias e parques, saiba a importância de usar o produto em ambientes fechados.

Seja um caminho para ir ao trabalho, à parada de ônibus ou então uma saída entre amigos, estamos sujeitos a ser atingidos pela radiação solar.

Para além do ambiente externo, o uso do protetor solar é importante, pois ambientes internos também possuem luminosidade ultravioleta.

"A longo prazo ela causa fotoenvelhecimento. Então para aquelas pessoas que já têm doenças de pele, que têm ação fotossensibilizante, a gente recomenda utilizar protetor solar durante o dia mesmo em ambientes fechados", é o que explica o dermatologista Cláudio Dias Gomes.

O fotoenvelhecimento também pode ser acelerado por outros fatores ambientais como a luz visível (HEV) de telas e câmaras de bronzeamento artificial, poluição, fumo e má alimentação.

A numeração recomendada do Fator de Proteção Solar (FPS) a ser utilizada é de, no mínimo, 30.

"Lembrando que o FPS é uma proteção contra a radiação ultravioleta tipo B (UVB). A radiação ultravioleta tipo A (UVA) é medida por outro indicador no protetor chamado, de PPD. Por lei, ele tem que ter no mínimo um terço do FPS", afirma o dermatologista.

PPD é a abreviação do inglês de 'Persistent Pigment Darkening', que em português significa 'Escurecimento Persistente do Pigmento'.

Na composição dos protetores, o PPD combate os raios ultravioleta tipos A, responsável pelo câncer de pele e o fotoenvelhecimento.

Em alguns casos, a luz visível pode afetar pessoas com problemas de pele, como doenças fotossensibilizantes. Esse tipo de luz é que podemos enxergar, indo do vermelho ao violeta e representa cerca de 40 a 47% da radiação solar que atinge nossa pele.

Lúpus, dermatomiosite, porfiria, xeroderma pigmentoso e algumas síndromes genéticas podem ser consideradas como doenças fotossensibilizantes.

"É interessante que essas pessoas utilizem um protetor solar quando estiver usando computador e telas [no geral], por conta da luz visível", diz o dermatologista.

Para combater a radiação UVB, Cláudio Dias explica que o FPS recomendado é "do 30 para cima".

"Existem protetores solares que eles têm FPS acima de 100, mas que na embalagem, por lei, não pode colocar como valor 100 para não passar aquela ideia de proteção 100%", destaca.

Segundo Cláudio, apesar da alta numeração do FPS, o produto não libera o usuário para pegar sol. "É uma proteção a mais, mas não é algo que te libera. Na Europa os protetores solares só podem ter a denominação de 50 ".

No Brasil, a legislação permite utilizar na embalagem até a numeração 99. Conforme o "Manual do Protetor Solar", feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o termo "máxima proteção" é aceito somente para produtos com FPS 99.

Entre as numerações de FPS, a dermatologista Bárbara Melo considera que os mais importantes são os FPS30 e de 50 para cima.

"Uma pessoa que não tem um dano grave de pele e quer prevenir, ou não pode usar um creme muito pesado, [utiliza] um [protetor de] 30. Se eu tenho alguma doença pré-existente, já tive câncer de pele, tenho manchas, ou tenho um pouquinho mais de idade, o ideal é esse FPS ser pelo menos 50, que é o que a gente chama de tudo que tá acima de 50", esclarece ela.

Para saber qual é o produto mais adequado para cada tipo de pele, é necessário passar por uma consulta com o profissional da área.

"É avaliado o tipo de pele e as necessidades. Se é uma pele oleosa, acneica ou madura. Eu posso acrescentar nesse protetor um clareador, antioxidantes ou um antirruga", acrescenta Bárbara.