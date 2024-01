Carnaval 2024: com Ivete Sangalo, Aracati divulga programação

Foto: Repordução/instagram/ @ivetesangalo A cantora Ivete Sangalo é umas das principais atrações do caraval de Aracati de 2024

A Prefeitura de Aracati divulgou nesta quinta, 11, as primeiras atrações confirmadas do Carnaval deste ano do município. A cantora Ivete Sangalo e Xand Avião são algumas das principais atrações desse ano.



Além dos nomes citados, o evento também conta com shows de Pedro Sampaio, Xand Avião, Felipe Amorim, Mari Fernandez, Henri Freitas, Matheus Fernandes , Zé Cantor, Mara Pavanelli e Luis Marcelo e Gabriel.



A folia acontece entre os dias 9 e 14 de fevereiro, mas os horários ainda não foram confirmados pelo órgão municipal. Além dos shows, que acontecem na Praia de Majorlândia, o público também poderá aproveitar duas arenas gastronômicas, situadas na Praça da Comunicação e na Igreja Matriz.

Ainda no Pré- carnaval o município vai receber o show do cantor Gusttavo Lima no dia 27 de janeiro.

Já passaram pelo tradicional Carnaval da cidade artistas como Pabllo Vittar, Anitta, Mari Fernandes, Nattan, Xand Avião, Solange, Mari Fernandez, Matheus Fernandes, É O Tchan e Zé Vaqueiro.