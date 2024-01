Governo do Ceará convoca 22 aprovados em concurso da Sefaz

Foto: AURÉLIO ALVES Mais 22 aprovados foram convocados para cargos de auditor-fiscal na Secretaria da Fazenda

O Governo do Ceará nomeou 22 aprovados para compor a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-CE) como auditores-fiscais. O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) na quinta-feira, 11, e divulgado pelo secretário da pasta, Fabrízio Gomes.

"Parabenizo os novos colegas que estarão ingressando na Secretaria da Fazenda e contamos com a contribuição de vocês para que a gente possa, cada vez mais, melhorar a qualidade de vida das pessoas aqui no Estado", disse o secretário em vídeo no Instagram.

Entre os chamados, são 10 pessoas para o cargo de auditor-fiscal jurídico, 11 para auditor-fiscal contábil e um para auditor-fiscal de tecnologia da informação.

O concurso para a Sefaz-CE havia sido realizado em 2021, e 154 candidatos aprovados já haviam sido convocados. À época, o certame ofertava 69 vagas imediatas e 25 em cadastro reserva.



Agora, os convocados terão sete dias úteis para comparecer à Coordenadoria de Gestão de Pessoas

(Cogep), na sede da Secretaria da Fazenda (Av. Alberto Nepomuceno, nº 06, Centro), portando a documentação necessária. A posse dos candidatos deverá ocorrer dentro do prazo de 30 dias.

Veja lista de documentos necessários

Diploma;

Cópia autenticada da Cédula de Identidade Civil ou Militar;

Cópia autenticada do Título Eleitoral e comprovantes de votação da última eleição;

Certidão de acumulação de cargos;

Duas fotos 3x4 recentes e idênticas;

Certidão de antecedentes criminais;

Ficha cadastral devidamente preenchida conforme modelo fornecido pela Cogep.

