Anitta se apresenta em Fortaleza com festa de Carnaval e lotação de público

Foto: João Filho Tavares ANITTA se apresentou ontem em Fortaleza

Homenageando a Salgueiro, Anitta aterrissou em Fortaleza neste domingo,14, para a turnê “Ensaios da Anitta", que tem como tema em 2024 homenagear as escolas de samba do Rio de Janeiro. A Girl From Rio agitou a capital cearense em clima de Carnaval no Marina Park.

Quem também fez parte da festa em Fortaleza foram os cearenses Felipe Amorim, Rogerinho, o rapper Matuê e a pernambucana Duda Beat.

Além das atrações musicais, Anitta surpreendeu o publico e convidou o grupo de dança cearense Cia 085 para uma apresentação especial no show.

“Esses dias eu tava na internet e apareceu para mim o vídeo de um grupo de dança muito bom aqui do Ceará. E claro que convidei eles para virem aqui hoje”, declarou a artista, no palco, e fez questão de assistir a apresentação ao vivo junto com o público e no final foi só elogios.

“Quando começamos o projeto do Ensaio da Anitta a primeira cidade que eu falei que não podia faltar era Fortaleza. E eu fiquei muito feliz que o público adorou” disse Anitta em entrevista coletiva da qual o O POVO participou.

Sobre as participações do show , a dona do hit “Show das Poderosas” disse que manda mensagem para todo mundo que ela gosta do trabalho e depois analisam se as datas de trabalho funcionam juntas.

“Nossa, eu sou muito fã do Matuê e estou muito feliz que ele aceitou e ele é daqui de Fortaleza, então tem tudo a ver. A Duda Beat é uma grande amiga minha e o Rogerinho e Felipe Amorim eu adoro os dois”, declarou a artista.

Com um palco 360º e repleto de efeitos especiais, a cantora conseguiu ver os fãs por todos os ângulos do espaço. Uma tirolesa também foi colocada no local do show para os fãs aproveitarem.

O publicitário Davi Freitas, de 20 anos, conta que chegou cedo ao local do show e que esperou por esse momento a muito tempo.

“Esse é o meu primeiro show e ele está sendo um mix de emoções. As músicas da Anitta estão presentes 24 horas por dia na minha vida, é uma sensação incrível”, declarou o jovem .

Arrastando multidões, o show de Pré-Carnaval da cantora já passou por Salvador, na Bahia, e Florianópolis, em Santa Catarina. A cantora ainda passará por Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba e São Paulo.

Confira fotos do Ensaios da Anitta em Fortaleza