Flamengo anuncia contratação da atacante Cristiane, da seleção brasileira

Foto: Paula Reis/CRF Atacante Cristiane jogará pelo Flamengo em 2024

Na manhã deste domingo, 14, o Flamengo oficializou a chegada da atacante Cristiane Rozeira. A jogadora de 38 anos estava no Santos e é o grande reforço do rubro-negro para a temporada.

Cristiane sempre foi uma das grandes protagonistas da seleção brasileira feminina, mas perdeu espaço com a passagem da ex-treinadora Pia Sundhage. Com a mudança no comando técnico, a atacante já foi convocada por Arthur Elias.

A jogadora possui quatro medalhas pela seleção: duas de prata, nos Jogos Olímpicos Atenas 2004 e Pequim 2008, e duas de ouro, nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007 e Toronto 2015. Em 2012, Cristiane se tornou a maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos na categoria feminina. Quatro anos depois, passou a ser a maior goleadora da competição entre homens e mulheres, com 14 gols.

A provável estreia de Cristiane está marcada para o confronto contra a Ferroviária, ainda sem data e estádio definidos, pelas quartas de final da Supercopa Feminina.