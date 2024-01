Guilherme Madruga se junta a Neymar e Wendell Lira no Prêmio Puskás

Foto: Adrian Denis/AFP O meio-campista do Botafogo, Guilherme Madruga, fala no palco após receber o Prêmio FIFA Puskás durante a cerimônia do Best FIFA Football Awards 2023, em Londres, em 15 de janeiro de 2024.

"Hoje é um dia único na minha vida. Está marcado na minha história e na memória de todos que acompanham minha trajetória", disse Guilherme Madruga. O brasileiro se junta a Neymar e Wendell Lira, como os únicos brasileiros a vencerem a premiação do Prêmio Puskás, pelo gol mais bonito da última temporada. Emocionado, o jogador se lembrou de seu início no futebol em seu discurso, ao lado de Thierry Henry.



O brasileiro disputou o Prêmio Puskás ao lado do paraguaio Julio Enciso, do Brighton, e do português Nuno Santos, do Sporting. O gol do brasileiro de bicicleta foi registrado contra o Novorizontino no mês de junho de 2023.