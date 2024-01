Marta é homenageada pela Fifa e revela vontade de disputar as Olimpíadas de Paris

Foto: Adrian Denis/AFP MARTA durante a cerimônia do Best FIFA Football Awards 2023, em Londres

Maior vencedora do prêmio de melhor jogadora do mundo da Fifa, Marta foi homenageada pela entidade nesta segunda-feira durante o The Best e, a partir do ano que vem, dará nome à premiação de gol mais bonito do futebol feminino, equivalente ao Prêmio Puskas. No palco da cerimônia, a camisa 10 da Seleção Brasileira revelou sua vontade de disputar mais uma Olimpíada pelo país.

Marta foi eleita a melhor jogadora do mundo seis vezes, em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018. Com duas pratas olímpicas, a jogadora de 37 anos apontou que quer disputar os Jogos de Paris, que acontecerão de julho a agosto deste ano.

"Quero agradecer a FIFA e a toda a comunidade mundial do futebol pela homenagem que estou recebendo em vida e ainda em atividade. Isso é, sem dúvidas, uma grande motivação para buscar evoluir e em um ano de olimpíada, quem sabe, não jogar mais uma olimpíada. Depois, vou ter as respostas, se vou continuar ou não. Mas muito obrigado, estou muito feliz, coração é só gratidão", disse.

Artilheira da Copa do Mundo feminina, com 17 gols, Marta fez um discurso emocionante em Londres, onde foi celebrada a premiação.

"Eu quero que, assim como estou enxergando essa homenagem, eu quero que todas as mulheres possam enxergar um futuro promissor, onde não seja direcionado somente ao futebol e ao esporte, mas a qualquer atividade", iniciou. "Buscar igualdade, respeito e deixo aqui essa mensagem a todos aqueles e aquelas que tem o poder de transmitir essa mensagem através daquilo que fazem. Façam, porque as próximas gerações vão agradecer", completou.

Também nesta segunda-feira, o prêmio The Best elegeu a espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona, como a melhor jogadora do mundo. Entre os homens, o escolhido foi o argentino Lionel Messi, que joga pelo Inter Miami.