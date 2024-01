Custo do aluguel de Fortaleza salta 21,95% em 2023

Foto: FERNANDA BARROS VALOR do aluguel em Fortaleza disparou

O custo médio do aluguel em Fortaleza saltou 21,95% no acumulado de 2023. O percentual é superior ao observado na média nacional: alta de 16,16%. O resultado é ligeiramente menor do que em 2022, quando teve alta de 16,55%, o maior resultado em 11 anos. De acordo com o índice FipeZap, a Capital registra o terceiro maior aumento entre as capitais, atrás de Goiânia ( 37,28%) e Florianópolis ( 27,68%).

Os dados mostram que o valor do metro quadrado (m²) alugado em Fortaleza custa em média R$ 28,36. O valor do metro quadrado para aluguel na Capital é, portanto, o mais barato entre as 11 capitais pesquisadas e o 22º entre das 25 cidades.

Entre os bairros de Fortaleza pesquisados, o bairro Mucuripe, com custo de R$ 39,10/m² (e alta 16,6% na variação em 12 meses) é o que tem o aluguel mais caro; seguido de Meireles (R$ 37,90/m² e alta de 18,6%), Luciano Cavalcante (R$ 35,10/m² e alta de 50,8%), Cocó (R$ 32,10/m² e alta de 39,4%) e Aldeota (R$ 28,70/m² e alta de 39,1%).

O maior valor médio das 25 cidades foi identificado em Barueri (SP), com R$ 59,06/m². Entre as capitais, o aluguel médio mais caro é em São Paulo, também a segunda colocada no ranking geral das 25 cidades analisadas, com o valor médio de R$ 51,62/m².

A variação anual do índice, geral e de Fortaleza, ficou acima dos resultados acumulados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE ( 4,62%) e do Índice Geral de Preços - Mercado da FGV (-3,18%). Nessa comparação, o preço do aluguel residencial foi mais que três vezes maior que o IPCA, um dos principais

índices de inflação.

O Índice FipeZap analisa o comportamento dos preços de locação residencial em 25 cidades brasileiras, com base em anúncios veiculados na internet. Todas as 25 cidades que integram a cesta do índice registraram alta anual na locação residencial, incluindo as 11 capitais. Depois de Fortaleza, a lista segue com Curitiba ( 20,70%); Rio de Janeiro ( 19,79%); Belo Horizonte ( 17,11%); Porto Alegre ( 13,88%); São Paulo ( 13,28%); Recife ( 12,40%); Salvador ( 12,31%); e Brasília ( 11,37%).

"Com base em dados de 25 cidades monitoradas pelo Índice Fipezapde Locação Residencial em dezembro de 2023, o preço médio do aluguel de imóveis residenciais foi calculado em R$ 42,53/m². Os maiores valores médios foram observados no aluguel de imóveis residenciais de um dormitório (R$ 54,74/m²) e os menores, entre unidades com três dormitórios (R$ 37,09/m²)", diz o levantamento. (Com Agencia Estado, colaborou Samuel Pimentel)