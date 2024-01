Enem 2023: Região Nordeste concentra 42% das redações nota mil

Foto: FERNANDA BARROS 25 DAS redações nota mil foram do Nordeste

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 foram divulgadas na terça-feira passada, 16, pelo Ministério da Educação (MEC) e o Nordeste é a região com o maior número de candidatos que atingiram a nota máxima na redação.



Ao todo, no País, 60 estudantes conseguiram a pontuação máxima na produção textual, que teve como tema: “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”. Desse número, 25 são do Nordeste, representando cerca de 41,6% do número total.

No Ceará, quatro candidatos alcançaram a nota mil e são oriundos de instituições privadas. Eles são Karoline Soares Teixeira, de 20 anos, Roney Sousa Coelho, 20, e Kelly Luna Maciel, ambos de Fortaleza, e Luana Amaro de Alencar, 17, de Juazeiro do Norte, na região do Cariri cearense.



Para o estudante Roney Coelho, o sentimento de ter alcançado a nota máxima da redação do Enem é de "dever cumprido”. Foi a sexta vez que o estudante realizou o exame após concluir o Ensino Médio, em 2020, e, apesar de ter ingressado em uma universidade pública no curso de Odontologia, na Paraíba, o sonho dele é cursar Medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC).

Durante a sua preparação, o estudante conta que focou na redação e fazia, no mínimo, três redações por semana, além de contar com leituras auxiliares, principalmente de jornais e outras redações nota mil. “Eu sempre me considerei bom em redação e usei como estratégia”, disse.

Além do Ceará, os estados do Piauí e Rio Grande do Norte tiveram o maior número de redações nota mil, com 6 cada. Em seguida, vêm Bahia (4), Ceará (4), Sergipe (3) e Pernambuco (2).



Entre as produções que atingiram nota máxima na região, apenas uma foi de um estudante da rede pública, no Rio Grande do Norte. No Brasil, esse número sobe para quatro, com redações do Espírito Santo (1), Rio de Janeiro (1) e Tocantins (1).

Notas máximas em Matemática

Pelo menos sete estudantes cearenses atingiram a nota máxima em Matemática (de 958,6 pontos) na mais recente edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Resultados do certame foram divulgados nessa terça-feira, 16, pelo Ministério da Educação (MEC).

Dentre os alunos está Jaime Alex Vitor Valentino, de 19 anos, que estuda no Colégio Militar de Fortaleza, da rede pública. Morador da Barra do Ceará, o jovem é natural de Sobral e veio para a Capital ainda bebê. Ele conta que sempre teve afinidade com os números e já participou de Olimpíadas na área.



O estudante Jaime Valentino, de 19 anos, está entre os cearenses que atingiram a nota máxima em Matemática na última edição do Enem Crédito: Arquivo Pessoal

A rotina de estudos dele incluía conciliar as aulas do ensino médio na escola e do cursinho particular onde conseguiu uma bolsa integral. Para alcançar o resultado, além de ter adotado estratégias, como resolver primeiro as questões mais fáceis, jovem frisa que o segredo foi ter uma rede de apoio, incluindo amigos e familiares, e não ter esquecido de si mesmo, valorizando o tempo para outras atividades.

“Ter amigos, ter a família apoiando é muito importante [...] Está tudo bem não ser a pessoa mais produtiva do mundo ou não ser a pessoa com os melhores resultados do mundo. Você é humano, você não é uma máquina. Tenha essa rede de apoio, se permita viver um pouquinho e se permita ter um dia ruim”, finalizou o aluno, que deseja cursar Direito na Universidade Federal do Ceará (UFC) e enxerga na nota a esperança de ser o primeiro da família a se formar em uma instituição pública.

Marisa Almeida Lima, de 20 anos, também considera a base e o apoio familiar como peças fundamentais para ter êxito no Enem. A cearense, que atingiu nota máxima em matemática, é natural de Ipu e veio morar em Sobral há cerca de dois anos para fazer um cursinho preparatório na escola Luciano Feijó.

Marisa Almeida Lima, de 20 anos, é uma das estudantes que tiraram nota máxima em matemática no Enem Crédito: Arquivo pessoal

"Tive uma base educacional bem sólida na minha cidade natal. Sempre gostei muito de matemática, meus professores de matemática sempre foram os melhores [...] E o diferencial para esse ano foi o apoio que eu tive da minha mãe e de todos os amigos que eu conquistei. O processo de vestibular é bem cansativo, duro, e ter pessoas que amenizam isso é essencial", diz a jovem, que sonha em cursar Medicina.

Outro cearense a atingir o resultado foi Glauber Carneiro Amora, de 17 anos, estudante do colégio 7 de Setembro. No entanto, o aluno não quis falar a respeito do resultado e do processo preparatório.

Quatro alunos do Christus atingem nota máxima

Pelo colégio Christus, em Fortaleza, quatro alunos atingiram a nota de 958,6 pontos em matemática, divulgada pelo MEC como a maior da matéria. Uma delas foi Celina Castro Ribeiro, 18, que deseja cursar Medicina. Ela conta que o processo de estudos foi "árduo", mas que sempre teve apoio dos professores.

"Fiquei em estado de choque (quando descobriu a nota), não sabia que tinha acertado todas as questões da prova, então não estava esperando essa nota (...) Acho que o 'segredo' principal foi não menosprezar nenhum conteúdo, não deixei de estudar durante esse ano os conteúdos que eram considerados mais fáceis e que eu já tinha mais facilidade", relata a jovem.

Luccas Yasier de Assis, 17 anos, também se preparou durante as aulas no Christus e sonha em cursar Medicina. Ele conta que 2023 foi "um ano de muito foco e de sacrifícios", que valeram a pena.

"Acho que o principal segredo que possibilitou essa minha conquista foi me desprender ou reduzir o tempo que era gasto com atividades que atrapalhavam um bom rendimento na hora de estudar. Além disso, principalmente para a área de exatas, outro fator que me ajudou muito foi a resolução de muitas questões, por exemplo, fiz todas os exercícios dos vestibulares anteriores de matemática, o que me ajudou muito a entender como funciona e como devem ser feitas essas questões.

"Além disso, mesmo reduzindo meu tempo de lazer, reservar um tempo para família e amigos também me fortaleceu, pois, mesmo que minimamente, eu acho importante ter momentos em que é possível esquecer um pouco a rotina de estudos cansativa. Logo, acho que o importante mesmo é estar sempre focado, dar o máximo nos estudos, na resolução de questões e ter um psicológico forte pra poder continuar mesmo com resultados negativo", completa o estudante.

O curso desejado pelos outros estudantes é também almejado por Marina Medeiros Bezerra, de 17 anos. A aluna do Christus diz ter ficado "sem acreditar" quando descobriu que tirou nota máxima em matemática.

"Corrigi a prova do segundo dia ainda com os gabaritos extraoficiais, mas não quis acreditar (...) Só consegui ver minha nota depois do almoço, confirmei o resultado e todos aqui em casa vibraram. Sempre procurei estudar diariamente e "zerar" a matéria do dia, tentando não acumular matéria. O sistema de provas frequentes do colégio também serviu como motivação para manter a matéria em dia", diz.

Marina Medeiros tirou nota máxima em matemática no Enem Crédito: Arquivo Pessoal

A quarta estudante do Christus a atingir a nota máxima em matemática foi Alexia Albuquerque Paiva, 17. "Acredito que meu diferencial foi que, desde criança, criei o hábito de prestar muita atenção às aulas, de tirar as dúvidas com os professores e de estudar, em casa, os conteúdos abordados logo após ministrados em sala de aula. Ao longo de 2023, redobrei meu esforço", relata a jovem, que quer ser médica.

"Eu já sabia que tinha feito uma excelente prova e, ao conferir o gabarito, confirmei que tiraria nota máxima. Mas ver a nota, de fato, foi muito gratificante, pois ela representa a materialização de um trabalho feito há mais de uma década e de um grande sonho de infância", completa ainda.