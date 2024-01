UFC vai fornecer auxílio de R$ 500 para alunos de baixa renda

Foto: AURÉLIO ALVES FACHADA da Reitoria da UFC na Avenida da Universidade

A Universidade Federal do Ceará (UFC) vai fornecer um benefício de R$ 500 para alunos cotistas de baixa renda que ingressarem na instituição neste ano de 2024 por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Contribuição, chamada de "Auxílio Ingressante", foi anunciada nesta quinta-feira, 18.

Além do valor, estudantes também vão contar com a isenção de almoço e jantar no restaurante Universitário (RU), além de poderem concorrer a auxílio moradia e residência universitária se o estudante for de outra cidade. Segundo entidade de ensino, a estimativa é que 1667 alunos sejam beneficiados.

Desses, 1260 são os ingressantes do primeiro semestre e vão receber o benefício por dez meses (de março a dezembro). Os 407 que entrarem no segundo semestre recebem o recurso de julho a dezembro.

Além disso, foi o anunciado o reajuste do "Auxílio-creche", que passará de R$ 281 para R$ 400. Crianças de até seis anos, filhas de discentes, vão poder agora se alimentar de forma gratuita no Restaurante Universitário (RU).

"O projeto visa dar condições ideais para os estudantes se manterem na Universidade, para que possam exercer seu curso com maior qualidade. Hoje muitos alunos possuem vulnerabilidade, todo esse suporte é necessário para que o estudante se mantenham na faculdade de uma forma melhor", informa Davi Romero de Vasconcelos, pró-reitor de Graduação.

Novos alunos também vão poder concorrer aos demais auxílios ofertados pela universidade, assim como as bolsas que a instituição disponibiliza. Conforme anúncio da UFC, número de beneficiados pode aumentar em razão de alunos cotistas que venha a conseguir nota o suficiente para ingresso pela ampla concorrência.

O reitor da UFC, Custódio Almeida, destaca os desafios que estudantes de baixa renda possuem para dar continuidade na Universidade e reforça que auxílios como esses são necessários para ter uma maior qualidade nos estudos e impedir que evasões aconteçam.

"Talvez o maior desafio das universidades federais hoje seja garantir a permanência dos estudantes na instituição. Ainda existe uma taxa de evasão muito alta, que muitas vezes são causados por problemas financeiros de estudantes", pontua Custódio.

"Nesse momento, nós estamos começando a dar uma espécie de alento para esse problema, que é criando o Auxilio Ingressante para os estudantes cotistas de baixa renda. Mais de seis mil estudantes entram na UFC pelo Sisu, porém 1667 estudantes estão na taxa de vulnerabilidade", informa o reitor Custódio Almeida.

Benefício será ativado com matrícula

Assim que o estudante realizar a confirmação de matrícula, ele terá acesso imediato ao auxílio. O aluno terá acesso ao banco de operação da instituição de ensino e assim terá acesso ao recurso financeiro mensalmente por meio dessa conta.

Para manter o auxílio financeiro o estudante precisa estar matriculado e ter um rendimento mínimo que vai ser estabelecido para continuar. Para garantir a bolsa no segundo ano, o aluno vai precisar ter o engajamento voluntário em atividades acadêmicas.

"A gente espera que essa base de assistência inicial seja um convite para que eles permaneçam no curso e que vençam as dificuldades", conclui Custódio Almeida. (Colaborou: Fabrícia Braga/Especial para O POVO)



Atualizado às 22 horas