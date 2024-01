Fortaleza promove encontro de TUF e JGT e torcidas entram em acordo de paz

Foto: João Moura / Fortaleza EC MARCELO Paz e Tinga se reuniram com representantes das torcidas

O Fortaleza realizou, na tarde desta sexta-feira (19), um encontro entre a Irmandade Tricolor (JGT) e a Torcida Unida do Fortaleza (TUF), a fim de selar a paz entre as duas torcidas, que protagonizaram diversos confrontos e brigas generalizadas entre si durante o último ano. Marcelo Paz, CEO da SAF do clube, e Tinga, capitão da equipe, participaram do momento.

De acordo com a nota oficial divulgada pelo Fortaleza, os representantes de ambas torcidas organizadas firmaram um acordo de paz para promover o bem do clube e devolver a tranquilidade a todos os demais torcedores. “O Fortaleza espera que este seja o marco de uma nova relação entre as organizadas e que o futebol volte a ser instrumento de paz, união e alegria”, diz trecho do comunicado.

Outro assunto de debate no encontro foi sobre o sistema de reconhecimento facial na Arena Castelão, mecanismo que passará a ser utilizado na praça esportiva a partir desta temporada com o intuito de auxiliar na segurança dos torcedores. Os presidentes das duas torcidas organizadas declararam apoio à implementação.

A paz volta a reinar entre as torcidas um dia antes da estreia oficial do Fortaleza no ano, que acontecerá contra o Horizonte neste sábado, 20, às 16h40min, na Arena Castelão, pela abertura do Campeonato Cearense.

Fortaleza chegou a romper relações com TUF e JGT em 2023

Depois de uma série de episódios de violência envolvendo as duas principais torcidas organizadas do Fortaleza, a diretoria do Tricolor do Pici rompeu de forma oficial com os dois grupos. A decisão ocorreu após TUF e JGT entrarem em conflito em frente à sede do clube, no Pici, no dia 29 de setembro de 2023.

Na época, a cúpula leonina deixou claro que não reconhecia mais a existência institucional da TUF e JGT. Além disso, enfatizou que os envolvidos nas constantes confusões nas praças esportivas que fossem identificados, seriam banidos e impedidos de frequentar os jogos do clube.