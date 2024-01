Vanessa Lopes desiste do BBB 24

Foto: Reprodução/Globo Saiba o que acontece com quem desiste do reality show no BBB 24, como Vanessa Lopes

Na tarde desta sexta-feira, 19, Vanessa Lopes apertou o botão de desistência do Big Brother Brasil 24. O comportamento da influenciadora havia preocupado os integrantes do reality e o público nos últimos dias.

"Passei um ano lendo o livro em casa, parei de viver, parei de beber, não tenho que ter medo de nada e as pessoas fazem a gente acreditar que a gente não merece. É uma dor enorme, porque você não consegue viver. Agora eu entendo que se vocês forem atores, o sucesso de vocês está garantido, a novela faz sentido pra mim", completou.

Antes da desistência, a sister estava sentada na sala com alguns companheiros de confinamento. Ela revelou o desejo de desistir, mas foi impedida por Nizam. "Por favor, não, por mim", disse o brother, amiga da influenciadora. "Pelo amor de Deus, não faz isso", completou MC Bin Laden.

Depois, ela aparentou ter desistido da ideia, mas, depois de alguns minutos, levantou e apertou o botão. "Eu sei a minha essência, se eu agir por impulso, acabou. Eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que eu sei da minha loucura", disse.

Na manhã desta sexta, 19, Vanessa já havia cogitado a desistência. Ela revelou o motivo de não ter apertado o botão da desistência anteriormente em uma conversa com Wanessa Camargo e Deniziane ainda na manhã desta sexta-feira, 19.

"Eu vi que, talvez, estavam distorcendo a minha pessoa para eu apertar o botão", comentou. Ela assumiu que realmente queria desistir do programa, mas que olhou para Wanessa, viu que a cantora "estava mal" e lembrou de sua família.

As atitudes da influenciadora dividiram a web na quinta. Enquanto algumas pessoas julgaram que Vanessa estaria fazendo "um personagem", outros demonstraram preocupação pela saúde mental da sister.

Durante a última festa do programa, ela havia ficado sozinha no quarto e começou a confabular sobre o jogo, afirmando que seria como a protagonista do filme Jogos Vorazes. Mais tarde, desconfiou de Mc Bin Laden que, até então, era seu aliado, e ainda afirmou que quer disputar o paredão com ele. Ela também inferiu que a produção do programa estaria conspirando contra ela, e que Beatriz e Alane seriam atrizes contratadas, e não participantes do reality.