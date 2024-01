Mais uma tragédia no Parque do Cocó

Foto: o povo capa

Mais um incêndio atingiu o Parque do Cocó e para além dos danos severos a biodiversidade da Área de Proteção Ambiental, a fumaça se espalhou por diversos bairros e sufocou a Cidade. O sinistro iniciou ainda na manhã de quinta-feira, 18, e provocou ações para debelar as chamas que continuaram até ontem,20. Segundo a Sema, responsável pela gestão do parque, não é possível dimensionar ainda a extensão da área atingida pelo fogo. A cobertura detalhando o sinistro figurou na manchete do O POVO, de sexta-feira, 19, com foto do fotojornalista Aurélio Alves.