Elon Musk perde US$ 18,8 bi em um dia e deixa de ser homem mais rico do mundo

O empresário Elon Musk não ocupa mais o posto de homem mais rico do mundo desde a última sexta-feira, 26, após perder mais de US$ 18,8 bilhões de um dia para o outro. A redução no patrimônio ocorreu após a Tesla, empresa da qual Musk detém 21% das ações, divulgar um balanço mais fraco que o esperado na quarta-feira, 24. No dia seguinte, as ações da empresa caíssem mais de 12%.

Nesta segunda-feira, 29, a fortuna de Musk ficou estimada em US$ 204,7 bilhões pelo ranking de bilionários em tempo real da revista Forbes. Ele ocupa a segunda posição.

No primeiro lugar está o francês Bernard Arnault, presidente executivo do conglomerado de moda LVMH, que tem grifes como Louis Vuitton, Sephora e Tiffany’s.

A Forbes estima o patrimônio da família Arnault em US$ 207,5 bilhões.

Veja quem são os 10 homens mais ricos do mundo segundo o ranking em tempo real da Forbes:

1) Bernard Arnault e família (LVMH): US$ 207,5 bilhões

2) Elon Musk (Tesla, SpaceX): US$ 204,7 bilhões

3) Jeff Bezos (Amazon): US$ 181,3 bilhões

4) Larry Ellison (Oracle): US$ 142,2 bilhões

5) Mark Zuckerberg (Meta): US$ 139,1 bilhões

6) Warren Buffett (Berkshire Hathaway): US$ 127,2 bilhões

7) Larry Page (Google): US$ 127,1 bilhões

8) Bill Gates (Microsoft): US$ 123 bilhões

9) Sergey Brin (Google): US$ 121,7 bilhões

10) Steve Ballmer (Microsoft): US$ 118,8 bilhões



Por Redação O Estado de S. Paulo

