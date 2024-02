Jovem que morreu após encontro com jogador teve ruptura em região genital, diz atestado de óbito

Foto: Reprodução/Facebook Caso Dimas: veja o que dizem os advogados da jovem e do jogador sub-20 do Corinthians

O atestado de óbito de Livia Gabriele da Silva Matos, jovem de 19 anos que morreu após um encontro com o jogador Dimas Cândido de Oliveira Filho, do sub-20 do Corinthians, foi emitido nessa quarta-feira, 31. Segundo aponta documento, a causa da morte foi uma ruptura na região genital.

De acordo com informações do portal de notícias G1, houve "rutura (sinônimo de ruptura) de fundo de saco de Douglas com extensão à parede vaginal esquerda".

Saco de Douglas é o nome dado a uma cavidade localizada na parte baixa do abdômen, próxima à região genital, e que fica situada entre o útero e o reto.

O atestado foi emitido ainda no início de ontem pelo Hospital Municipal do Tatuapé e menciona também a espera por "exames complementares". Esses laudos devem indicar se Livia consumiu álcool, entorpecente ou algum outro tipo de substância.

Livia e Dimas se conheceram nas redes sociais e tiveram o primeiro encontro nesta terça-feira, 30, no apartamento do jogador, na região do Tatuapé, zona leste de São Paulo. Ela estava no local quando passou mal e teve quatro paradas cardíacas causadas pela perda de sangue devido a um corte na região genital.

Jovem chegou a ser encaminhada para o Hospital Municipal do Tatuapé, mas não resistiu e veio a falecer.

Os advogados do atleta se manifestaram informando que "os dois jovens mantiveram relações sexuais consentidas e com uso de preservativo", frisando que Dimas ligou "imediatamente ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)", quando percebeu que Livia passou mal.

Já em entrevista ao O POVO News nesta quinta-feira, 1º, o advogado de defesa da família de Lívia chegou a dizer que as unhas da jovem estavam quebradas.

Assista video completo da entrevista: