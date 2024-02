Quatro linhas de ônibus são transferidas para o terminal Coração de Jesus; veja

Foto: FERNANDA BARROS Foto de apoio ilustrativo. Terminal Coração de Jesus, no Centro de Fortaleza, passa a operar com 20 linhas

Quatro linhas de ônibus terão seus pontos de embarque e desembarque transferidos para o terminal Coração de Jesus, localizado no Centro de Fortaleza. A transferência ocorre a partir da próxima segunda-feira, 5, e deve beneficiar 30 mil passageiros, de acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

A mudança afeta as linhas as linhas 022 - Jardim das Oliveiras / Centro, 610 - Cidade dos Funcionários / Conjunto Alvorada, 611 - Cidade dos Funcionários/Cofeco/Lago Jacarey e 613 Barroso Jardim Violeta/Centro.

Segundo a Etufor, os antigos pontos de embarque e desembarque, localizados na avenida Visconde do Rio Branco, serão desativados.

Conforme o presidente interino da Etufor, Raimundo Rodrigues, a medida tem o objetivo de dar mais comodidade aos passageiros.

“A Prefeitura de Fortaleza construiu o novo Terminal da Praça Coração de Jesus para trazer mais conforto para o cidadão e atender a uma demanda crescente. Trazer essas linhas para o local é dar mais segurança para os passageiros”, destaca.

Com a mudança, o Terminal Coração de Jesus passa a operar com 20 itinerários de ônibus. Confira as linhas:

022 - Jardim das Oliveiras / Centro

501 - Bairro de Fátima Rodoviária /Centro

600 - Messejana/Frei Cirilo/Expresso/Centro

601 - Aerolândia/Centro

602 - Parque Pio XII/Ana Gonçalves/Centro

603 - Jardim União/Centro

604 - Dias Macedo/Centro

609 - Cidade dos Funcionários/Sítio São José/Centro

610 - Cidade dos Funcionários / Conjunto Alvorada

611 - Cidade dos Funcionários/Cofeco/Lago Jacarey

612 - Conj. Tancredo Neves/Centro

613 - Barroso Jardim Violeta/Centro

633 - Passaré/Centro

649 - Cidade dos Funcionários/Sítio São José/CMR/Centro

650 - Messejana/Centro/BR Nova/Expresso

660 - Cj. Palmeiras/Centro

666 - Jardim Castelão/Centro

701 - Parque Américo/Centro

702 - Antônio Sales/Dionísio Torres/Centro

816 - Edson Queiroz / Centro