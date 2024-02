A produção de biometano já é estudada por outros estados, como São Paulo. Em janeiro de 2024, o secretário de Agricultura e Abastecimento do estado, Guilherme Piai, colocou a pauta para futura reunião técnica com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

A intenção é produzir biometano por meio dos resíduos orgânicos provenientes do setor sucroalcooleiro. O potencial de São Paulo na produção dessa fonte energética renovável se destaca.

O estado conta com 166 empresas do setor sucroenergético registradas no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), sendo que 66 usinas estão a até 20 km da rede de gasodutos, o que reduziria custos logísticos.

No estado, a Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade (Investe SP) tem o interesse de incentivar a transição energética com utilização de biometano para abastecer cadeias de energia, gás, transportes e indústria.

Após reunião que tratou sobre o assunto, em outubro passado, a diretora de Estratégia e Inteligência da Investe SP, Marília Garcez, enfatizou a possibilidade. "A ideia é fomentar este novo mercado, de forma a impulsionar políticas para produção e distribuição de biogás".