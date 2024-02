Daniel Alves nega estupro e diz que denunciante poderia ter saído 'a qualquer momento'

Foto: Jordi BORRAS/AFP EX-JOGADOR durante primeiro dia de julgamento na Espanha

O ex-jogador brasileiro Daniel Alves negou nesta quarta-feira (7) ter estuprado uma mulher em uma boate em Barcelona e afirmou que a suposta vítima estava livre para ir embora "a qualquer momento", durante depoimento no último dia de seu julgamento pelo caso.

"Poderia sair a qualquer momento, não era obrigada a ficar lá", declarou Daniel sobre a denunciante, afirmando que não é "um homem violento", e respondendo somente à sua advogada durante um breve depoimento de 20 minutos.

"Em nenhum momento ela me disse nada", continuou o ex-jogador, de 40 anos, que está em prisão preventiva há mais de um ano.

A promotora Elisabeth Jiménez considerou, no entanto, que a mulher apresentou uma "história absolutamente crível" desde o início das investigações e que Daniel usou "violência" para forçar a jovem, o que a levou a manter seu pedido de nove anos de prisão.

Como nos dois dias anteriores do julgamento, o brasileiro, que é casado, foi escoltado pelos agentes até a sala onde acompanhou a sessão em silêncio.

Vestido com suéter branco, calça escura e óculos, Daniel manteve semblante sério, até que depois de quatro horas - após depoimentos de peritos e de estudo das imagens das câmeras de segurança - chegou sua hora de tomar a palavra.

Em um início sereno, mas em momentos com a voz embargada pela emoção, especialmente ao lembrar de quando soube que estava sendo investigado, Daniel Alves relatou que naquela noite, na qual havia "bebido bastante", conheceu a denunciante em uma área exclusiva da boate Sutton. Os dois dançaram e, depois de surgir uma "tensão sexual", sugeriu que fossem ao banheiro.

Quando entraram no local, segundo sua versão, tiveram relações consentidas e, em nenhum momento, a agrediu, como denunciou a jovem.

"Não sou esse tipo de homem", acrescentou o ex-jogador, que justificou suas mudanças de versão ao longo dos meses como uma tentativa inicial de contar um relato que sua esposa "poderia perdoar".

DNA

Os peritos que atenderam a mulher que acusa Daniel Alves de estupro confirmaram que o DNA coletado nos exames da denunciante são compatíveis com o do jogador brasileiro. Segundo o jornal Marca, eles afirmam que não houve lesões intravaginais, mas ressaltam que isso não significa que não houve penetração. "Estamos acostumados a ver casos de violência em que não há lesões físicas. Cerca de 70% das mulheres que procuram o serviço deste hospital não apresentam lesões vaginais", disse um dos médicos ouvidos no julgamento.

Um dos peritos explicou que não houve ejaculação e a amostra poderia se tratar de esmegma, secreção que contém "muito mais carga genética" do que saliva. A amostra foi extraída três horas depois do ocorrido e a denunciante relatou dor intensa ao urinar Também não foram encontrados ferimentos em outras partes do corpo da mulher que acusa Daniel Alves. "A ausência até mesmo de inchaço (na região íntima) me faz pensar que a relação sexual não foi tão traumática", disse.

Outro perito afirmou que a denunciante aparentou medo ao chegar ao hospital para ser examinada. "Vi uma garota coerente, que explicava as coisas como havia vivenciado. Ela explicou que ele lhe deu beijos no pescoço e depois tentou sair e não pôde". Ao serem questionados sobre as escoriações nos joelhos da mulher, os médicos afirmam que podem ter sido causados por uma queda ou por contato com uma superfície áspera.

Uma psicóloga forense afirmou que a mulher não apresentou indicadores suspeitos de que estaria "simulando" ou "exagerando" em sua declaração. A profissional disse ainda que a denunciante apresentou sintomas de estresse pós-traumático, como alterações do sono e estado emocional abalado. "Ficava muito nervosa quando escutava (alguém) falando português", disse.

- "Fez o que pôde" -

As explicações de Daniel Alves não convenceram o Ministério Público, que manteve o pedido de nove anos de prisão, além do pagamento de uma indenização de 150 mil euros (R$ 800 mil na cotação atual) para a mulher e mais 10 anos de liberdade condicional após o cumprimento da condenação.

"Se em um determinado momento [a jovem] disse 'até aqui', é 'até aqui'. O senhor Alves não pode continuar se a vítima não deu seu consentimento", ressaltou a promotora sobre o que pode ter ocorrido no banheiro da boate, pouco depois de o jogador e a denunciante, que prestou depoimento na segunda-feira sob uma série de medidas para proteger seu anonimato, terem se conhecido na área VIP do local.

No cubículo, segundo a acusação, Daniel agrediu e forçou a mulher a ter relações sexuais, enquanto ela "fez o que pôde" para sair daquela situação.

A advogada do brasileiro, Inés Guardiola, pediu sua absolvição argumentando que ele não podia "saber que a denunciante tinha revogado seu consentimento". Em caso de condenação, Guardiola citou o consumo de álcool como uma das possíveis circunstâncias atenuantes.

Depois de três dias de depoimentos que atraíram grande atenção da mídia, os três magistrados do tribunal vão deliberar uma sentença que pode demorar algumas semanas.

- Possível embriaguez -

Durante o julgamento também testemunharam vários policiais e funcionários da boate que prestaram atendimento à denunciante - atualmente em tratamento psicológico - e que falaram sobre o estado de "choque" em que encontraram a jovem, assim como sobre sua preocupação inicial em denunciar os fatos.

"Ela me disse que não iriam acreditar nela, que ela havia entrado de maneira voluntária, mas que depois quis sair e não conseguia", disse um dos gerentes do local.

Os testemunhos de pessoas ligadas a Alves destacaram que o ex-jogador bebeu muito durante a noite.

Ainda casada com o brasileiro, Joana Sanz explicou que naquela madrugada seu marido voltou para casa "cheirando a álcool", depois de um longo dia com os amigos.

"Quando ele entrou no quarto, esbarrou em vários móveis e caiu na cama", explicou a modelo espanhola.

Assistido por uma tradutora, seu amigo Bruno, o único que acompanhou Alves na boate, alegou que o brasileiro havia bebido muito no dia, o que não o impediu, segundo ele, de manter uma "química respeitosa" com a denunciante.

Daniel Alves, um dos jogadores com mais títulos na história do futebol, defendeu clubes como Sevilla e Juventus, além de ter integrado o Barcelona histórico de Messi e Guardiola. No momento do incidente, ele estava jogando por empréstimo no Barça.

Após sua detenção em janeiro de 2023, seu clube da época, o Pumas do México, rescindiu seu contrato. (Das agências)