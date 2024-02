Disney inicia parceria com Fortnite avaliada em U$1,5 bilhões

Foto: Reprodução/Redes Sociais Disney divulga parceria com Epic Games, criadora do Fortnite, estimada em 1,5 bilhões de dólares.

Caracterizado como o maior investimento em jogos da empresa, a Disney engata em parceria com a Epic Games, criadora do Fortnite.

Com um investimento de aproximadamente 1,5 bilhões de dólares, o objetivo é criar um mundo interativo, dentro do jogo Fortnite, com personagens da Disney e de outras franquias do grupo, como Marvel, Pixar, Avatar e Star Wars.

A parceria entre as empresas foi anunciada nesta quarta-feira, 7. Dentro do Fortnite, os jogadores poderão criar seus próprios jogos e histórias, usufruindo de inúmeros personagens icônicos do universo Disney.

O projeto ainda não possui data de lançamento confirmada, mas já está levantando as expectativas dos jogadores de Fortnite ao redor do mundo.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

CEO da Disney se pronuncia sobre parceria com Fortnite

“Nossa nova e emocionante parceria com a Epic Games reunirá marcas e franquias amadas da Disney com oimensamente popular Fortnite em um novo universo transformacional de jogos e entretenimento”, disse Robert A. Iger, CEO da The Walt Disney Company.

“Isso marca a maior entrada da Disney no mundo dos jogos e oferece oportunidades significativas de crescimento e expansão. Mal podemos esperar para que os fãs experimentem as histórias e os mundos da Disney que amam de maneiras novas e inovadoras”, finaliza o CEO.

Saiba mais sobre as parcerias da Fortnite



O Fortnite utiliza o software 3D “Unreal Engine”, famoso pela criação e desenvolvimentos de jogos amplamente divulgados, como: Final Fantasy IV, Valorant, Devil May Cry 5, Kingdom Hearts 4, Tomb Raider, entre outros.

Recentemente, a Epic Games estreou uma parceria com a LEGO, lançando o LEGO Fortnite. O projeto mesclou a jogabilidade da série de jogos LEGO com o aspecto de sobrevivência, exploração e construção criativa, proporcionadas pelo Fortnite.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui