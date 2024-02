Frascos de lança-perfume são apreendidos com integrantes de facção em Caucaia

Foto: Jéssika Sisnando Apreensão de 70 frascos de lança-perfume

70 frascos de lança-perfume, aparelhos celulares, veículos e material de camuflagem foram apreendidos em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Cinco pessoas apontadas pela Polícia como integrantes de grupos criminosos foram presas. A ação foi registrada nesta sexta-feira, 9, na véspera de Carnaval.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos foram encontrados no bairro Cigana, onde foram apreendidos os materiais. Ainda foi encontrada uma quantia em dinheiro. Os aparelhos celulares devem auxiliar o trabalho de investigação.

Conforme o delegado Rômulo de Oliveira, titular da Delegacia Metropolitana de Caucaia, as equipes estavam em operação no município de Caucaia com o objetido de cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão. "Encontramos roupas de camuflagem frequentemente usadas por criminosos em Caucaia, de uma determinada organização criminosa", apontou o delegado.

Durante o mandado de busca e apreensão foi encontrada droga e aparelhos celulares foram apreendidos.





