Quem já teve o diagnóstico de pedras nos rins garante que é uma das maiores dores que o ser humano pode sentir. Numa porcentagem pequena, com destaque para pessoas que apresentam tendência metabóilica para formação dos cristais, a pouca ingestão de água pode ser o início de uma crise de

cálculo renal.

"Principalmente para quem tem um metabolismo anormal para excreção de cálcio e óxido de cálcio, principais substâncias de pedras nos rins, se não ingerir uma boa quantidade de água para irrigar o rim e prevenir a aglomeração desses cristais, que formam as pedras", detalha o nefrologista Jeronimo Junqueira, que atua no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC).

A relação entre água e patologias em geral não é tão direta, destaca o médico, mas existe e se desenha, mais uma vez, na prática de bons hábitos. Junto à média de 35 ml a

40 ml por peso, o não consumo de refrigerantes, menos produtos industrializados e a prática de atividade física regular definirão um estilo de vida saudável e, portanto, menos propenso a ser atingido.

Atuante também na área hospitalar, a nutricionista clínica Camila Mezer Arruda, especializada em nutrição esportiva, veganos e vegetarianos e nutrição hospitalar, destaca que há cada vez mais pessoas que chegam à emergência com problemas renais. "As pessoas acham que 2 litros bastam e para muitas vai ser necessário ainda mais. Tem gente que acha que beber água é a mesma coisa de beber refrigerante, suco.. e não é", explicou.

A constipação, que é a dificuldade em fazer coco, é um dos problemas causados pela pouca ingestão de água. Mais do que o imenso mal estar de estar "enfezada", dificulta a motilidade intestinal e prende toxinas que deveriam ser eliminadas. "É preciso se hidratar para facilitar que as fezes formadas no intestino delgado sigam para o intestino grosso e sejam eliminadas", pontua Camila.