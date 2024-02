Policiais penais do Ceará se somam às buscas por fugitivos de Mossoró

Foto: Divulgação/SAP POLICIAIS penais do Ceará compõem operação

Policiais penais do Ceará passaram a integrar as equipes que buscam os dois presos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró-RN na madrugada da última quarta-feira, 14. Conforme a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), 12 policiais penais cearenses foram destacados para a missão.

“Eles levam a expertise cearense que conta com mais de 80% de sucesso em recaptura de presos nos últimos 5 anos e somam os esforços junto aos grupos táticos do Rio Grande do Norte, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal e Polícia Civil”, afirmou em nota a SAP.



Os policiais são provenientes da Coordenadoria de Inteligência da SAP, do Grupo de Ações Penitenciárias (GAP) e da Unidade de Segurança Máxima do Estado do Ceará.



Como O POVO mostrou nessa quinta-feira, 15, as forças de segurança do Estado já haviam se somado às buscas através da Polícia Militar.

Conforme o comandante-geral da PMCE, o coronel Klenio Savyo, equipes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) reforçam abordagens na divisa entre Ceará e o Rio Grande do Norte. Ao todo, 300 agentes de segurança atuam na operação montada para encontrar a dupla.

Três helicópteros (um da Polícia Federal, um da Polícia Rodoviária Federal e outro do governo do Rio Grande do Norte), além de drones, auxiliam os trabalhos. Em entrevista coletiva realizada nessa quinta, 15, o ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski afirmou que as estimativas são de que os fugitivos estão em um perímetro de 15 quilômetros de distância do presídio, localizada na Zona Rural daquele estado.



Conforme Lewandowski, houve registro de furto de roupas e de comida em uma casa localizada nas proximidades do presídio, o que pode ter sido realizado pela dupla. Não há, conforme o ministro, registro de furto ou roubo de veículos na região nem de que eles foram resgatados por terceiros.

Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento são os homens que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró. Foi a primeira fuga registrada no sistema prisional federal desde a sua criação, em 2006.



Polícia acha pertences de detentos foragidos



Moradores do município de Mossoró (RN) relataram ter avistado ontem, 16, duas pessoas que podem ser os foragidos da penitenciária federal da cidade. O Estadão apurou que os investigadores que atuam nas buscas pelos criminosos também encontraram pertences que seriam dos detentos Rogério Mendonça e Deibson Nascimento, como camisetas e uma toalha. Foram identificadas ainda pegadas que seriam dos criminosos na região.

Na manhã desta sexta, o Ministério da Justiça e Segurança Pública também prorrogou as restrições impostas aos presídios federais até o dia 21 de fevereiro, quinta-feira. A medida suspende banho de sol, visitas e atividades educacionais e religiosas nas unidades. Foi a primeira fuga de um presídio federal desde que eles foram criados, em 2006. O episódio coloca esse formato em xeque.

O cerco aos criminosos começou a se fechar, de acordo com autoridades e policiais que acompanham o caso. Após moradores de Mossoró terem visto os foragidos e rastros dos prisioneiros terem sido encontrados, a expectativa é de que eles sejam capturados em breve. Atualmente, cerca de 300 agentes atuam nas buscas em um perímetro de 15 quilômetros ao redor da penitenciária federal.

Conforme o ministério, os agentes utilizam drones, equipamentos que medem a temperatura corporal e aeronaves para realizar as buscas, além do apoio de forças estaduais. Essa é a primeira crise enfrentada pelo novo titular da pasta, Ricardo Lewandowski

A FUGA

Na quinta-feira, o ministro detalhou a dinâmica da fuga. Os criminosos escalaram uma luminária na cela, chegaram ao teto do presídio e conseguiram alcançar o pátio, onde era realizada uma obra de manutenção. Ali, encontraram uma brecha em um tapume e usaram alicate para cortar o alambrado que dá acesso ao exterior O Estadão apurou que os detentos ficavam em celas vizinhas, o que facilitou a comunicação entre eles.

Lewandowski anunciou uma série de medidas para fortalecer a segurança dos presídios federais. Segundo o ministro, o governo construirá muralhas nas unidades prisionais de Mossoró, Catanduvas, Porto Velho e Campo Grande.

Além disso, prevê incrementar o sistema de monitoramento e convocar agentes penitenciários aprovados em concurso. Nesta sexta, o governo enviou ofício ao Ministério da Gestão e Inovação solicitando a convocação de servidores.