Cantora de forró, Marcinha Sousa morre em acidente em rio

Foto: Reprodução/Redes Sociais CANTORA e o marido estavam desaparecidos desde domingo, 18

A cantora de forró Marcinha Sousa e o marido dela, conhecido como Ivan da Van, morreram afogados em um carro após tentarem atravessar uma ponte sobre um rio, localizada no município de Jardim, a 540 quilômetros de Fortaleza.

De acordo com apuração da rádio O POVO CBN Cariri, o veículo do casal teria apresentado problemas mecânicos enquanto passava pela ponte, localizada no distrito de Bom Sucesso, e foi arrastado pela correnteza.



O casal estava desaparecido desde o domingo, 18, e os corpos das vítimas foram encontrados na noite dessa segunda-feira, 19.

O Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar do Ceará foram acionados e realizaram buscas pela cantora e o marido. O veículo foi encontrado submerso, a cerca de 100 metros de distância da ponte.

De acordo com o boletim da Fundação Cearense de Meterologia e Recursos Hídricos (Funceme), a cidade de Jardim registrou chuva de 110 milímetros entre o período de 7 horas do domingo, 18, e 7 horas dessa segunda-feira, 19.

Marcinha realizava shows e publicava vídeos cantando forró e piseiro nas redes sociais. A cantora era irmã do artista Fernando Pisadinha.