Homem é encontrado morto em lagoa na Uece, em Fortaleza

Foto: Divulgação Homem foi encontrado no campus do Itaperi

Um homem foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira, 21, em uma lagoa situada na Universidade Estadual do Ceará (Uece), no campus do bairro Itaperi, em Fortaleza.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as primeiras informações apontam que o homem foi lesionada com um objeto perfurocortante.

Ainda nesta quarta, um homem de 26 anos foi até uma unidade da Polícia Civil para prestar esclarecimentos sobre o caso.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para a ocorrência, que está em andamento", diz a SSPDS em nota.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o caso.